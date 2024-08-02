Це один з найпростіших рецептів печива: тут усього 4 інгредієнти. Його особливістю є світле пиво.

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Цукрове печиво на пиві

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Холодне масло наріжте або натріть на грубій тертці.
  2. Борошно двічі просійте крізь сито.
  3. Змішайте масло з борошном і розітріть до дрібної крихти.
  4. Додайте до суміші цукор та пиво, швидко замісіть еластичне тісто й покладіть його до холодильника на 1 годину.
  5. Охолоджене тісто розділіть на 10 – 12 кульок. З кожної кульки сформуйте печиво.
  6. Обкачайте печиво в цукрі й викладіть на деко.
  7. Випікайте в духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів.