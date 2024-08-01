Готовить такое повидло совсем не трудно. Обязательно попробуйте, пока продолжается сезон.
Будет вкусно Только из 4 ингредиентов: гениальный рецепт лимонного десерта от Эктора Хименса-Браво
Сливовое повидло
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Нарежьте на дольки, выложите в кастрюлю и засыпьте сахаром. Добавьте лимонную кислоту и перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь. Помешивая, нагрейте до закипания. После этого уменьшите огонь до минимального и варите 30 минут, помешивая и снимая пену.
- Перебейте блендером до однородности. Доведите до кипения и на умеренном огне варите еще 1 – 1,5 часа, периодически помешивая.
- Тем временем простерилизуйте 2 полулитровые банки. Крышки прокипятите 3 минуты.
- Горячее повидло разложите в простерилизованные банки и герметично закройте крышками. Оставьте до полного остывания. Храните в темном прохладном месте.