В этом рецепте используются сливы. Однако вы можете брать любые фрукты или ягоды, которые вам нравятся.
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Слойки со сливами
- Время: 30 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- Тесто заблаговременно достаньте, чтобы разморозилось. Для начинки сливы помойте и поделите пополам. Уберите косточки.
- Тесто нарежьте на квадратики. Положите сливы, закройте слойки и придавите вилкой по краям.
- Смажьте желтком и присыпьте сахаром. Отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. По желанию, присыпьте готовые слойки сахарной пудрой.