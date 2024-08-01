В этом рецепте используются сливы. Однако вы можете брать любые фрукты или ягоды, которые вам нравятся.

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Слойки со сливами

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить слойки со сливами: видео

Приготовление:

  1. Тесто заблаговременно достаньте, чтобы разморозилось. Для начинки сливы помойте и поделите пополам. Уберите косточки.
  2. Тесто нарежьте на квадратики. Положите сливы, закройте слойки и придавите вилкой по краям.
  3. Смажьте желтком и присыпьте сахаром. Отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. По желанию, присыпьте готовые слойки сахарной пудрой.