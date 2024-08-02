Просто тает во рту: готовим итальянское печенье с сахаром

2 августа 2024, 07:50
Читати новину українською

Источник:

domestic fits

У итальянского печенья сказочно нежный вкус. Оно станет отличным дополнением к утреннему кофе!

Это один из самых простых рецептов печенья: здесь всего четыре ингредиента. Его особенностью является светлое пиво.

Не пропустите Так быстро, что вы и глазом не успеете моргнуть: готовим слойки со сливами

Сахарное печенье на пиве

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 125 граммов сливочного масла;
– 250 граммов муки;
– 2-3 столовые ложки сахара;
– 60 миллилитров светлого пива.

Приготовление:

  1. Холодное масло нарежьте или натрите на крупной терке.
  2. Муку дважды просейте через сито.
  3. Смешайте масло с мукой и разотрите до мелкой крошки.
  4. Добавьте к смеси сахар и пиво, быстро замесите эластичное тесто и положите его в холодильник на 1 час.
  5. Охлажденное тесто разделите на 10-12 шариков. Из каждого шарика сформируйте печенье.
  6. Обваляйте печенье в сахаре и выложите на противень.
  7. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
Что приготовить на зиму: рецепт варенья из слив
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська