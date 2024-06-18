То, что нужно для просмотра футбола: быстрые закуски к пиву

18 июня 2024, 23:55
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Пиво и закуски – успешная пара, особенно во время футбольного сезона. Предлагаем вам рецепты быстрых и простых блюд из доступных продуктов.

Хрустящие чипсы, жареные луковые кольца или пикантные крылышки – одни из самых любимых закусок для пива. Для того чтобы ими смаковать больше не нужно идти в паб, их легко можно приготовить дома.

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Домашние чипсы

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4


Просто и вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 3 средние картофелины;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль по вкусу;
– любимые специи по желанию (паприка, сухой чеснок и т.д.).

Приготовление:

  1. Картофель помойте и очистите от кожуры.
  2. Нарежьте картофель тонкими ломтиками с помощью ножа или овощерезки.
  3. Чем тоньше ломтики, тем хрустящие будут чипсы.
  4. Промойте нарезанный картофель в холодной воде, чтобы удалить лишний крахмал.
  5. Это поможет сделать чипсы более хрустящими.
  6. Слейте воду и обсушите картофельные ломтики бумажным полотенцем.
  7. В большой миске смешайте картофельные ломтики с растительным маслом, солью и любимыми специями.
  8. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  9. Выложите картофельные ломтики на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой.
  10. Выпекайте в разогретой духовке 15 – 20 минут, пока чипсы не станут золотистыми и хрустящими. Во время выпекания переверните чипсы один раз, чтобы они равномерно подрумянились.
  11. Выньте чипсы из духовки и дайте им немного остыть перед подачей.

Луковые кольца

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4


То, что надо к пиву / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 2 большие луковицы;
– 150 грамм пшеничной муки;
– 2 яйца;
– 200 миллилитров молока;
– 100 грамм панировочных сухарей;
– растительное масло для жарки;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Луковицы почистите и нарежьте кольцами толщиной около 1 сантиметра.
  2. Отделите каждое кольцо друг от друга.
  3. В глубокой миске взбейте яйца с молоком.
  4. В другую миску насыпьте муку и добавьте соль и перец по вкусу.
  5. В третью миску насыпьте панировочные сухари.
  6. Разогрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне.
  7. Обваляйте каждое кольцо сначала в муке, затем окуните в яичную смесь и наконец обваляйте в панировочных сухарях.
  8. Жарьте кольца в разогретом масле до золотистого цвета, примерно по 2 – 3 минуты с каждой стороны.
  9. Выложите готовые кольца на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
  10. Подавайте луковые кольца горячими в качестве самостоятельной закуски или с любимыми соусами.

Пикантные куриные крылышки

  • Время: 45 минут 
  • Порций: 4

Такие сочные/ Фото unsplash

Ингредиенты: 
– 1 килограмм куриных крылышек;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 2 столовые ложки меда;
– 2 столовые ложки кетчупа;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка чили порошка (по желанию);
– соль и перец по вкусу.

Приготовление: 

  1. Куриные крылышки помойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. В большой миске смешайте соевый соус, мед, кетчуп, растительное масло, измельченный чеснок, паприку, чили порошок (по желанию), соль и перец.
  3. Добавьте крылышки в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы каждое крылышко было хорошо покрыто смесью. Оставьте мариноваться на 15 – 20 минут (или дольше, если есть время).
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  5. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой.
  6. Выпекайте в разогретой духовке примерно 25 – 30 минут.
  7. Подавайте горячими, по желанию украсив свежей зеленью или дополнительным соусом.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська