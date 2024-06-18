Подлива с шампиньонами очень вкусная, имеет насыщенный грибной вкус. А еще так быстро готовится!
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Грибная подлива
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Так вкусно / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Почистите грибы и вымойте их.
- Нарежьте грибы на кубики.
- Лук мелко нарежьте, чеснок давите или мелко нарежьте.
- В большей сковороде растопите примерно 30 грамм сливочного масла и 1 столовую ложку оливкового масла.
- Добавьте лук и жарьте примерно 5 – 7 минут.
- В конце добавьте чеснок и обжарьте еще 1 – 2 минуты, слегка подрумянивая ингредиенты.
- Влейте вино или бульон и доведите до кипения на сильном огне. Варите в течение минуты, пока большая часть жидкости не испарится и в кастрюле.
- Добавьте оставшееся масло и оливковое масло.
- Увеличьте огонь, добавьте грибы и жарьте на сильном огне примерно 6 минут, периодически помешивая.
- В конце приправьте солью и перцем.
- Влейте сливки и доведите до кипения на среднем огне. Варите примерно 2 минуты, пока соус немного не загустеет, в конце добавьте петрушку.