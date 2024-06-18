Хрусткі чипси, смажені цибулеві кільця чи пікантні крильця – одні із найулюбленіших закусок для пива. Для того, щоб ними смакувати більше не потрібно йти у паб, їх легко можна приготувати вдома.

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Домашні чипси

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Домашні чипси
Просто та смачно / Фото unsplash

Приготування:

  1. Картоплю помийте та почистіть від шкірки.
  2. Наріжте картоплю тонкими скибочками за допомогою ножа або овочерізки.
  3. Чим тонші скибочки, тим хрусткіші будуть чипси.
  4. Промийте нарізану картоплю в холодній воді, щоб видалити зайвий крохмаль.
  5. Це допоможе зробити чипси більш хрусткими.
  6. Злийте воду та обсушіть картопляні скибочки паперовим рушником.
  7. У великій мисці змішайте картопляні скибочки з рослинною олією, сіллю та улюбленими спеціями.
  8. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  9. Викладіть картопляні скибочки на деко, застелене пергаментним папером, в один шар.
  10. Випікайте у розігрітій духовці 15 – 20 хвилин, поки чипси не стануть золотистими та хрусткими. Під час випікання переверніть чипси один раз, щоб вони рівномірно підрум'янилися.
  11. Вийміть чипси з духовки та дайте їм трохи охолонути перед подачею.

Цибулеві кільця

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Цибулеві кільця
Те, що треба до пива / Фото unsplash

Приготування:

  1. Цибулини почистіть та наріжте кільцями товщиною близько 1 сантиметр.
  2. Відокремте кожне кільце одне від одного.
  3. У глибокій мисці збийте яйця з молоком.
  4. В іншу миску насипте борошно та додайте сіль і перець до смаку.
  5. У третю миску насипте панірувальні сухарі.
  6. Розігрійте рослинну олію у великій сковороді на середньому вогні.
  7. Обваляйте кожне кільце спочатку в борошні, потім занурте у яєчну суміш і нарешті обваляйте в панірувальних сухарях.
  8. Смажте кільця в розігрітій олії до золотистого кольору, приблизно по 2 – 3 хвилини з кожного боку.
  9. Викладіть готові кільця на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію.
  10. Подавайте цибулеві кільця гарячими як самостійну закуску або з улюбленими соусами.

Пікантні курячі крильця

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Пікантні крильця
Такі соковиті / Фото unsplash

Приготування:

  1. Курячі крильця помийте та обсушіть паперовим рушником.
  2. У великій мисці змішайте соєвий соус, мед, кетчуп, рослинну олію, подрібнений часник, паприку, чилі порошок (за бажанням), сіль та перець.
  3. Додайте крильця в миску з маринадом і ретельно перемішайте, щоб кожне крильце було добре покрите сумішшю. Залиште маринуватися на 15 – 20 хвилин (або довше, якщо є час).
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  5. Викладіть крильця на деко, застелене пергаментним папером, в один шар.
  6. Випікайте у розігрітій духовці приблизно 25 – 30 хвилин.
  7. Подавайте гарячими, за бажанням прикрасивши свіжою зеленню або додатковим соусом.