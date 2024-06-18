Хрустящие чипсы, жареные луковые кольца или пикантные крылышки – одни из самых любимых закусок для пива. Для того чтобы ими смаковать больше не нужно идти в паб, их легко можно приготовить дома.

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Домашние чипсы

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4



Просто и вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 3 средние картофелины;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль по вкусу;

– любимые специи по желанию (паприка, сухой чеснок и т.д.).

Приготовление:

Картофель помойте и очистите от кожуры. Нарежьте картофель тонкими ломтиками с помощью ножа или овощерезки. Чем тоньше ломтики, тем хрустящие будут чипсы. Промойте нарезанный картофель в холодной воде, чтобы удалить лишний крахмал. Это поможет сделать чипсы более хрустящими. Слейте воду и обсушите картофельные ломтики бумажным полотенцем. В большой миске смешайте картофельные ломтики с растительным маслом, солью и любимыми специями. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите картофельные ломтики на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой. Выпекайте в разогретой духовке 15 – 20 минут, пока чипсы не станут золотистыми и хрустящими. Во время выпекания переверните чипсы один раз, чтобы они равномерно подрумянились. Выньте чипсы из духовки и дайте им немного остыть перед подачей.

Луковые кольца

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4



То, что надо к пиву / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 2 большие луковицы;

– 150 грамм пшеничной муки;

– 2 яйца;

– 200 миллилитров молока;

– 100 грамм панировочных сухарей;

– растительное масло для жарки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Луковицы почистите и нарежьте кольцами толщиной около 1 сантиметра. Отделите каждое кольцо друг от друга. В глубокой миске взбейте яйца с молоком. В другую миску насыпьте муку и добавьте соль и перец по вкусу. В третью миску насыпьте панировочные сухари. Разогрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне. Обваляйте каждое кольцо сначала в муке, затем окуните в яичную смесь и наконец обваляйте в панировочных сухарях. Жарьте кольца в разогретом масле до золотистого цвета, примерно по 2 – 3 минуты с каждой стороны. Выложите готовые кольца на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте луковые кольца горячими в качестве самостоятельной закуски или с любимыми соусами.

Пикантные куриные крылышки

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Такие сочные/ Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных крылышек;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 2 столовые ложки меда;

– 2 столовые ложки кетчупа;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка чили порошка (по желанию);

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Куриные крылышки помойте и обсушите бумажным полотенцем. В большой миске смешайте соевый соус, мед, кетчуп, растительное масло, измельченный чеснок, паприку, чили порошок (по желанию), соль и перец. Добавьте крылышки в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы каждое крылышко было хорошо покрыто смесью. Оставьте мариноваться на 15 – 20 минут (или дольше, если есть время). Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой. Выпекайте в разогретой духовке примерно 25 – 30 минут. Подавайте горячими, по желанию украсив свежей зеленью или дополнительным соусом.

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