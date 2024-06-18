Хрустящие чипсы, жареные луковые кольца или пикантные крылышки – одни из самых любимых закусок для пива. Для того чтобы ими смаковать больше не нужно идти в паб, их легко можно приготовить дома.
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Домашние чипсы
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Просто и вкусно / Фото unsplash
Приготовление:
- Картофель помойте и очистите от кожуры.
- Нарежьте картофель тонкими ломтиками с помощью ножа или овощерезки.
- Чем тоньше ломтики, тем хрустящие будут чипсы.
- Промойте нарезанный картофель в холодной воде, чтобы удалить лишний крахмал.
- Это поможет сделать чипсы более хрустящими.
- Слейте воду и обсушите картофельные ломтики бумажным полотенцем.
- В большой миске смешайте картофельные ломтики с растительным маслом, солью и любимыми специями.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Выложите картофельные ломтики на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой.
- Выпекайте в разогретой духовке 15 – 20 минут, пока чипсы не станут золотистыми и хрустящими. Во время выпекания переверните чипсы один раз, чтобы они равномерно подрумянились.
- Выньте чипсы из духовки и дайте им немного остыть перед подачей.
Луковые кольца
- Время: 20 минут
- Порций: 4
То, что надо к пиву / Фото unsplash
Приготовление:
- Луковицы почистите и нарежьте кольцами толщиной около 1 сантиметра.
- Отделите каждое кольцо друг от друга.
- В глубокой миске взбейте яйца с молоком.
- В другую миску насыпьте муку и добавьте соль и перец по вкусу.
- В третью миску насыпьте панировочные сухари.
- Разогрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне.
- Обваляйте каждое кольцо сначала в муке, затем окуните в яичную смесь и наконец обваляйте в панировочных сухарях.
- Жарьте кольца в разогретом масле до золотистого цвета, примерно по 2 – 3 минуты с каждой стороны.
- Выложите готовые кольца на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
- Подавайте луковые кольца горячими в качестве самостоятельной закуски или с любимыми соусами.
Пикантные куриные крылышки
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Такие сочные/ Фото unsplash
Приготовление:
- Куриные крылышки помойте и обсушите бумажным полотенцем.
- В большой миске смешайте соевый соус, мед, кетчуп, растительное масло, измельченный чеснок, паприку, чили порошок (по желанию), соль и перец.
- Добавьте крылышки в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы каждое крылышко было хорошо покрыто смесью. Оставьте мариноваться на 15 – 20 минут (или дольше, если есть время).
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой.
- Выпекайте в разогретой духовке примерно 25 – 30 минут.
- Подавайте горячими, по желанию украсив свежей зеленью или дополнительным соусом.