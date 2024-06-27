Салаты к шашлыку – обязательный элемент летнего меню. Просто, вкусно и ароматно, с легким винегретом или йогуртовым соусом вместо майонеза – эти закуски пленят вкус любого гурмана.
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Тосканский салат с помидорами и гренками
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Помидоры залейте кипятком, немного подождите и снимите кожицу. Нарежьте достаточно мелкими кубиками.
- Лук нарежьте ломтиками, добавьте раздавленный зубчик чеснока, полейте бальзамическим уксусом, добавьте сахар и отставьте на несколько минут.
- Разрежьте хлеб пополам, натрите его второй половиной зубчика чеснока и слегка сбрызните оливковым маслом.
- Обжарьте на сухой сковороде до хрустящих сухариков.
- Базилик порвите на мелкие кусочки.
- Смешайте все ингредиенты для заправки.
- Полейте ею салат и аккуратно перемешайте.
- Дайте салату отдохнуть 15 минут перед подачей.
Салат с авокадо, малиной и сыром фетой
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Очистите авокадо от кожуры, удалите косточку и нарежьте кусочками.
- Окропите лимонным соком.
- Сыр фета нарежьте кубиками.
- Для соуса чеснок очень мелко изрубите, раздавите кончиком ножа, слегка посыпьте солью и выложите в миску.
- Добавьте мед и разотрите вместе.
- Полейте лимонным соком, добавьте соль и перец.
- Влейте оливковое и перемешайте все ингредиенты.
- На листья салата выложите кусочки авокадо, сыр фета и малину.
- Полейте соусом и немедленно подавайте.