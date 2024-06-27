Салаты к шашлыку – обязательный элемент летнего меню. Просто, вкусно и ароматно, с легким винегретом или йогуртовым соусом вместо майонеза – эти закуски пленят вкус любого гурмана.

К теме Роковые ошибки: не портите свой шашлык этими продуктами

Тосканский салат с помидорами и гренками

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 сладких помидора;

– 1 красная луковица;

– 200 грамм хлеба;

– 4 столовые ложки свежих листьев базилика;

– горсть зеленых или черных оливок;

– 1 маленький желтый перец;

для соуса:

– 1 зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки бальзамического уксуса;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 4 столовые ложки томатного сока;

– сахар, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Помидоры залейте кипятком, немного подождите и снимите кожицу. Нарежьте достаточно мелкими кубиками. Лук нарежьте ломтиками, добавьте раздавленный зубчик чеснока, полейте бальзамическим уксусом, добавьте сахар и отставьте на несколько минут. Разрежьте хлеб пополам, натрите его второй половиной зубчика чеснока и слегка сбрызните оливковым маслом. Обжарьте на сухой сковороде до хрустящих сухариков. Базилик порвите на мелкие кусочки. Смешайте все ингредиенты для заправки. Полейте ею салат и аккуратно перемешайте. Дайте салату отдохнуть 15 минут перед подачей.

Салат с авокадо, малиной и сыром фетой

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 упаковка микса салатов;

– 1 авокадо;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 150 грамм малины;

– 100 грамм сыра фета;

для соуса:

– 1 столовая ложка лимонного сока (или 1,5 столовые ложки винного уксуса);

– 3 – 4 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка меда;

– пол зубчика чеснока;

– щепотка морской соли;

– щепотка свежемолотого черного перца.

Приготовление:

Очистите авокадо от кожуры, удалите косточку и нарежьте кусочками. Окропите лимонным соком. Сыр фета нарежьте кубиками. Для соуса чеснок очень мелко изрубите, раздавите кончиком ножа, слегка посыпьте солью и выложите в миску. Добавьте мед и разотрите вместе. Полейте лимонным соком, добавьте соль и перец. Влейте оливковое и перемешайте все ингредиенты. На листья салата выложите кусочки авокадо, сыр фета и малину. Полейте соусом и немедленно подавайте.

Такие вкусности: как приготовить суп с лисичками.