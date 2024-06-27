Салати до шашлику – обов’язковий елемент літнього меню. Просто, смачно та ароматно, з легким вінегретом або йогуртовим соусом замість майонезу – ці закуски полонять смак будь-якого гурмана.
До теми Фатальні помилки: не псуйте свій шашлик цими продуктами
Тосканський салат з помідорами та грінками
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помідори залийте окропом, трохи почекайте і зніміть шкірку. Наріжте досить дрібними кубиками.
- Цибулю наріжте скибочками, додайте роздавлений зубчик часнику, полийте бальзамічним оцтом, додайте цукор і відставте на кілька хвилин.
- Розріжте хліб навпіл, натріть його другою половиною зубчика часнику і злегка збризніть оливковою олією.
- Обсмажте на сухій сковороді до хрустких сухариків.
- Базилік порвіть на дрібні шматочки.
- Змішайте всі інгредієнти для заправки.
- Полийте ним салат і акуратно перемішайте.
- Дайте салату відпочити 15 хвилин перед подачею.
Салат з авокадо, малиною та сиром фетою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистіть авокадо від шкірки, видаліть кісточку і наріжте шматочками.
- Скропіть лимонним соком.
- Сир фета наріжте кубиками.
- Для соусу часник дуже дрібно порубайте, розчавіть кінчиком ножа, злегка посипте сіллю і викладіть в миску.
- Додайте мед і розітріть разом.
- Полийте лимонним соком, додайте сіль і перець.
- Влийте оливкову олію і перемішайте всі інгредієнти.
- На листя салату викладіть шматочки авокадо, сир фета і малину. Полийте соусом і негайно подавайте.