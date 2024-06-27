Салати до шашлику – обов’язковий елемент літнього меню. Просто, смачно та ароматно, з легким вінегретом або йогуртовим соусом замість майонезу – ці закуски полонять смак будь-якого гурмана.

До теми Фатальні помилки: не псуйте свій шашлик цими продуктами

Тосканський салат з помідорами та грінками

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 солодкі помідори;

– 1 червона цибулина;

– 200 грамів хліба;

– 4 столові ложки свіжого листя базиліка;

– жменя зелених або чорних оливок;

– 1 маленький жовтий перець;

для соусу:

– 1 зубчик часнику;

– 2 столові ложки бальзамічного оцту;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 4 столові ложки томатного соку;

– цукор, сіль, перець до смаку.

Приготування:

Помідори залийте окропом, трохи почекайте і зніміть шкірку. Наріжте досить дрібними кубиками. Цибулю наріжте скибочками, додайте роздавлений зубчик часнику, полийте бальзамічним оцтом, додайте цукор і відставте на кілька хвилин. Розріжте хліб навпіл, натріть його другою половиною зубчика часнику і злегка збризніть оливковою олією. Обсмажте на сухій сковороді до хрустких сухариків. Базилік порвіть на дрібні шматочки. Змішайте всі інгредієнти для заправки. Полийте ним салат і акуратно перемішайте. Дайте салату відпочити 15 хвилин перед подачею.

Салат з авокадо, малиною та сиром фетою

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 упаковка міксу салатів;

– 1 авокадо;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 150 грамів малини;

– 100 грамів сиру фета;

для соусу:

– 1 столова ложка лимонного соку (або 1,5 столові ложки винного оцту);

– 3 – 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка меду;

– пів зубчика часнику;

– щіпка морської солі;

– щіпка свіжозмеленого чорного перцю.

Приготування:

Почистіть авокадо від шкірки, видаліть кісточку і наріжте шматочками. Скропіть лимонним соком. Сир фета наріжте кубиками. Для соусу часник дуже дрібно порубайте, розчавіть кінчиком ножа, злегка посипте сіллю і викладіть в миску. Додайте мед і розітріть разом. Полийте лимонним соком, додайте сіль і перець. Влийте оливкову олію і перемішайте всі інгредієнти. На листя салату викладіть шматочки авокадо, сир фета і малину. Полийте соусом і негайно подавайте.

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