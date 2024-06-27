Салати до шашлику – обов’язковий елемент літнього меню. Просто, смачно та ароматно, з легким вінегретом або йогуртовим соусом замість майонезу – ці закуски полонять смак будь-якого гурмана.

До теми Фатальні помилки: не псуйте свій шашлик цими продуктами

Тосканський салат з помідорами та грінками

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помідори залийте окропом, трохи почекайте і зніміть шкірку. Наріжте досить дрібними кубиками.
  2. Цибулю наріжте скибочками, додайте роздавлений зубчик часнику, полийте бальзамічним оцтом, додайте цукор і відставте на кілька хвилин.
  3. Розріжте хліб навпіл, натріть його другою половиною зубчика часнику і злегка збризніть оливковою олією.
  4. Обсмажте на сухій сковороді до хрустких сухариків.
  5. Базилік порвіть на дрібні шматочки.
  6. Змішайте всі інгредієнти для заправки.
  7. Полийте ним салат і акуратно перемішайте.
  8. Дайте салату відпочити 15 хвилин перед подачею.

Салат з авокадо, малиною та сиром фетою

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистіть авокадо від шкірки, видаліть кісточку і наріжте шматочками.
  2. Скропіть лимонним соком.
  3. Сир фета наріжте кубиками.
  4. Для соусу часник дуже дрібно порубайте, розчавіть кінчиком ножа, злегка посипте сіллю і викладіть в миску.
  5. Додайте мед і розітріть разом.
  6. Полийте лимонним соком, додайте сіль і перець.
  7. Влийте оливкову олію і перемішайте всі інгредієнти.
  8. На листя салату викладіть шматочки авокадо, сир фета і малину. Полийте соусом і негайно подавайте.