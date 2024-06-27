Идеальное дополнение к шашлыку: салаты с малиной, авокадо и помидорами

Важным дополнением к жареному мясу являются салаты. Лучше всего их готовить с сырыми овощами, что придаст легкости довольно тяжелым блюдам на гриле.

Салаты к шашлыку – обязательный элемент летнего меню. Просто, вкусно и ароматно, с легким винегретом или йогуртовым соусом вместо майонеза – эти закуски пленят вкус любого гурмана.

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Тосканский салат с помидорами и гренками

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

– 4 сладких помидора;– 1 красная луковица;– 200 грамм хлеба;– 4 столовые ложки свежих листьев базилика;– горсть зеленых или черных оливок;– 1 маленький желтый перец;– 1 зубчик чеснока;– 2 столовые ложки бальзамического уксуса;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 4 столовые ложки томатного сока;– сахар, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Помидоры залейте кипятком, немного подождите и снимите кожицу. Нарежьте достаточно мелкими кубиками. Лук нарежьте ломтиками, добавьте раздавленный зубчик чеснока, полейте бальзамическим уксусом, добавьте сахар и отставьте на несколько минут. Разрежьте хлеб пополам, натрите его второй половиной зубчика чеснока и слегка сбрызните оливковым маслом. Обжарьте на сухой сковороде до хрустящих сухариков. Базилик порвите на мелкие кусочки. Смешайте все ингредиенты для заправки. Полейте ею салат и аккуратно перемешайте. Дайте салату отдохнуть 15 минут перед подачей.

Салат с авокадо, малиной и сыром фетой

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

– 1 упаковка микса салатов;– 1 авокадо;– 1 столовая ложка лимонного сока;– 150 грамм малины;– 100 грамм сыра фета;– 1 столовая ложка лимонного сока (или 1,5 столовые ложки винного уксуса);– 3 – 4 столовые ложки оливкового масла;– 1 столовая ложка меда;– пол зубчика чеснока;– щепотка морской соли;– щепотка свежемолотого черного перца.

Приготовление:

Очистите авокадо от кожуры, удалите косточку и нарежьте кусочками. Окропите лимонным соком. Сыр фета нарежьте кубиками. Для соуса чеснок очень мелко изрубите, раздавите кончиком ножа, слегка посыпьте солью и выложите в миску. Добавьте мед и разотрите вместе. Полейте лимонным соком, добавьте соль и перец. Влейте оливковое и перемешайте все ингредиенты. На листья салата выложите кусочки авокадо, сыр фета и малину. Полейте соусом и немедленно подавайте.