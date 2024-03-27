Не только свинина: рецепт индейки на Пасху: рецепт индейки на Пасху
27 марта 2024, 06:02Читати новину українською
Источник:Polki
Фаршированный рулет из индейки и грибов – это изысканное блюдо, которое сочетает нежность мяса индейки с ароматом и вкусом грибов. Этот рулет является отличным выбором для любого праздничного стола или ужина с семьей.
Фаршированный рулет из индейки и грибов – это не только вкусное блюдо, но и изящный шедевр, который может украсить любое праздничное застолье. Нежный вкус мяса индейки, совмещенный с ароматом и текстурой грибов, делает его непревзойденным выбором для особых случаев.
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Фаршированная индейка
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 1,2 килограмма филе индейки;
– масло для жарки;
– 1 лук-порей;
– 300 грамм грибов;
– 1 ложка сливочного масла;
– 2 столовые ложки панировочных сухарей;
– тимьян по вкусу;
– 150 грамм помидоров черри;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу.
Приготовление:
- Мясо промойте и обсушите.
- Разрежьте вдоль с одной стороны.
- Приправьте солью, перцем.
- Смажьте маслом и поставьте в прохладное место на 2 часа.
- Лук-порей разрежьте вдоль пополам, тщательно промойте, обсушите и нарежьте полукольцами.
- Грибы почистите и половину нарежьте пластинками.
- Лук-порей обжарьте на сливочном масле, добавьте грибы, жарьте, помешивая, пока почти вся жидкость не испарится.
- Посыпьте солью и перцем, добавьте немного тимьяна и тушите под крышкой.
- Смешайте начинку с сухарями и заполните вырез мяса.
- Вырез зашейте белыми нитками или скрепите зубочистками.
- Обжарьте мясо на сковороде с растительным маслом.
- Переложите в жаровню.
- Выпекайте примерно 30 минут при 190 градусах.
- Накройте оставшимися нарезанными половинками грибами и помидорами.
- Выпекайте еще около 25 минут.