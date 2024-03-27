Фаршированный рулет из индейки и грибов – это не только вкусное блюдо, но и изящный шедевр, который может украсить любое праздничное застолье. Нежный вкус мяса индейки, совмещенный с ароматом и текстурой грибов, делает его непревзойденным выбором для особых случаев.

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Фаршированная индейка

Время: 2 часа

2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,2 килограмма филе индейки;

– масло для жарки;

– 1 лук-порей;

– 300 грамм грибов;

– 1 ложка сливочного масла;

– 2 столовые ложки панировочных сухарей;

– тимьян по вкусу;

– 150 грамм помидоров черри;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо промойте и обсушите. Разрежьте вдоль с одной стороны. Приправьте солью, перцем. Смажьте маслом и поставьте в прохладное место на 2 часа. Лук-порей разрежьте вдоль пополам, тщательно промойте, обсушите и нарежьте полукольцами. Грибы почистите и половину нарежьте пластинками. Лук-порей обжарьте на сливочном масле, добавьте грибы, жарьте, помешивая, пока почти вся жидкость не испарится. Посыпьте солью и перцем, добавьте немного тимьяна и тушите под крышкой. Смешайте начинку с сухарями и заполните вырез мяса. Вырез зашейте белыми нитками или скрепите зубочистками. Обжарьте мясо на сковороде с растительным маслом. Переложите в жаровню. Выпекайте примерно 30 минут при 190 градусах. Накройте оставшимися нарезанными половинками грибами и помидорами. Выпекайте еще около 25 минут.

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