Фаршированный рулет из индейки и грибов – это не только вкусное блюдо, но и изящный шедевр, который может украсить любое праздничное застолье. Нежный вкус мяса индейки, совмещенный с ароматом и текстурой грибов, делает его непревзойденным выбором для особых случаев.

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Фаршированная индейка

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Мясо промойте и обсушите.
  2. Разрежьте вдоль с одной стороны.
  3. Приправьте солью, перцем.
  4. Смажьте маслом и поставьте в прохладное место на 2 часа.
  5. Лук-порей разрежьте вдоль пополам, тщательно промойте, обсушите и нарежьте полукольцами.
  6. Грибы почистите и половину нарежьте пластинками.
  7. Лук-порей обжарьте на сливочном масле, добавьте грибы, жарьте, помешивая, пока почти вся жидкость не испарится.
  8. Посыпьте солью и перцем, добавьте немного тимьяна и тушите под крышкой.
  9. Смешайте начинку с сухарями и заполните вырез мяса.
  10. Вырез зашейте белыми нитками или скрепите зубочистками.
  11. Обжарьте мясо на сковороде с растительным маслом.
  12. Переложите в жаровню.
  13. Выпекайте примерно 30 минут при 190 градусах.
  14. Накройте оставшимися нарезанными половинками грибами и помидорами.
  15. Выпекайте еще около 25 минут.