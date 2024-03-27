Фарширований рулет з індички та грибів – це не лише смачна страва, але й витончений шедевр, який може прикрасити будь-яке святкове застілля. Ніжний смак м'яса індички, поєднаний з ароматом та текстурою грибів, робить його неперевершеним вибором для особливих випадків.

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Фарширована індичка

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма філе індички;

– олія для смаження;

– 1 цибуля-порей;

– 300 грамів грибів;

– 1 ложка вершкового масла;

– 2 столові ложки панірувальних сухарів;

– чебрець до смаку;

– 150 грамів помідорів черрі;

– сіль до смаку;

– перець до смаку.

Приготування:

М'ясо промийте та обсушіть. Розріжте вздовж з одного боку. Приправте сіллю, перцем. Змастіть маслом і поставте в прохолодне місце на 2 години. Цибулю-порей розріжте уздовж навпіл, ретельно промийте, обсушіть і наріжте півкільцями. Гриби почистіть і половину наріжте пластинками. Цибулю-порей обсмажте на вершковому маслі, додайте гриби, смажте, помішуючи, поки майже вся рідина не випарується. Посипте сіллю та перцем, додайте трохи чебрецю та тушкуйте під кришкою. Змішайте начинку з сухарями і заповніть виріз м’яса. Виріз зашийте білими нитками або скріпіть зубочистками. Обсмажте м'ясо на сковороді з олією. Перекладіть в жаровню. Випікайте приблизно 30 хвилин при 190 градусах. Накрийте рештою нарізаними половинками грибами та помідорами. Випікайте ще близько 25 хвилин.

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