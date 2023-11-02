Такие пельмени – вкусовой взрыв для ваших рецепторов. Приготовьте этот вкус хоть один раз – и ваши родные захотят смаковать их еще и еще.

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Рецепт пельменей с лисичками и беконом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций : 4

Ингредиенты:

– 400 грамм ньоки;

– 250 грамм лисичек или подосиновиков;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– пол луковицы;

– 200 грамм бекона;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка измельченного укропа;

– 80 миллилитров сливок 30%;

– 1 столовая ложка тертого пармезана.

Приготовление:

Грибы промойте, а затем нарежьте их более мелкими кусочками.

Обжарьте нарезанный кубиками лук на оливковом масле, добавьте грибы.

Добавьте нарезанный кубиками бекон и жарьте на умеренном огне, помешивая примерно 3 – 4 минуты.

Всыпьте на сковороду пропущенный через пресс чеснок и обжарьте минуту помешивая.

Иногда помешивая, жарьте примерно 3 минуты.

Приправьте молотым перцем и поместите туда еще укроп.

Отварите ньоки согласно инструкции на упаковке.

Влейте сливки, перемешайте и доведите до кипения.

Разложите по тарелкам и посыпайте тертым пармезаном.

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