Такие пельмени – вкусовой взрыв для ваших рецепторов. Приготовьте этот вкус хоть один раз – и ваши родные захотят смаковать их еще и еще.
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Рецепт пельменей с лисичками и беконом
- Время : 20 минут
- Порций : 4
Приготовление:
- Грибы промойте, а затем нарежьте их более мелкими кусочками.
- Обжарьте нарезанный кубиками лук на оливковом масле, добавьте грибы.
- Добавьте нарезанный кубиками бекон и жарьте на умеренном огне, помешивая примерно 3 – 4 минуты.
- Всыпьте на сковороду пропущенный через пресс чеснок и обжарьте минуту помешивая.
- Иногда помешивая, жарьте примерно 3 минуты.
- Приправьте молотым перцем и поместите туда еще укроп.
- Отварите ньоки согласно инструкции на упаковке.
- Влейте сливки, перемешайте и доведите до кипения.
- Разложите по тарелкам и посыпайте тертым пармезаном.