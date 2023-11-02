Такие пельмени – вкусовой взрыв для ваших рецепторов. Приготовьте этот вкус хоть один раз – и ваши родные захотят смаковать их еще и еще.

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Рецепт пельменей с лисичками и беконом

  • Время : 20 минут
  • Порций : 4

Приготовление:

  • Грибы промойте, а затем нарежьте их более мелкими кусочками.
  • Обжарьте нарезанный кубиками лук на оливковом масле, добавьте грибы.
  • Добавьте нарезанный кубиками бекон и жарьте на умеренном огне, помешивая примерно 3 – 4 минуты.
  • Всыпьте на сковороду пропущенный через пресс чеснок и обжарьте минуту помешивая.
  • Иногда помешивая, жарьте примерно 3 минуты.
  • Приправьте молотым перцем и поместите туда еще укроп.
  • Отварите ньоки согласно инструкции на упаковке.
  • Влейте сливки, перемешайте и доведите до кипения.
  • Разложите по тарелкам и посыпайте тертым пармезаном.