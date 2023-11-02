Такі пельмені – це смаковий вибух для ваших рецепторів. Приготуйте цей смаколик хоч один раз – і ваші рідні захочуть куштувати їх ще і ще.

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Рецепт пельменів з лисичками та беконом

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів ньокі;

– 250 грамів лисичок або підосичників;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– пів цибулини;

– 200 грамів бекону;

– 1 зубчик часнику;

– 1 столова ложка подрібненого кропу;

– 80 мілілітрів вершків 30%;

– 1 столова ложка тертого пармезану.

Приготування:

Гриби промийте, а потім наріжте їх більш дрібними шматочками.

Обсмажте нарізану кубиками цибулю на оливковій олії, додайте гриби.

Додайте нарізаний кубиками бекон і смажте на помірному вогні, помішуючи, приблизно 3 – 4 хвилини.

Всипте на пательню пропущений через прес часник і обсмажте, помішуючи, хвилину.

Час від часу помішуючи, смажте приблизно 3 хвилини.

Приправте меленим перцем і помістіть туди ще кріп.

Відваріть ньокі згідно з інструкцією на упаковці.

Влийте вершки, перемішайте і доведіть до кипіння.

Розкладіть по тарілках і посипати тертим пармезаном.

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