Такі пельмені – це смаковий вибух для ваших рецепторів. Приготуйте цей смаколик хоч один раз – і ваші рідні захочуть куштувати їх ще і ще.

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Рецепт пельменів з лисичками та беконом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Гриби промийте, а потім наріжте їх більш дрібними шматочками.
  • Обсмажте нарізану кубиками цибулю на оливковій олії, додайте гриби.
  • Додайте нарізаний кубиками бекон і смажте на помірному вогні, помішуючи, приблизно 3 – 4 хвилини.
  • Всипте на пательню пропущений через прес часник і обсмажте, помішуючи, хвилину.
  • Час від часу помішуючи, смажте приблизно 3 хвилини.
  • Приправте меленим перцем і помістіть туди ще кріп.
  • Відваріть ньокі згідно з інструкцією на упаковці.
  • Влийте вершки, перемішайте і доведіть до кипіння.
  • Розкладіть по тарілках і посипати тертим пармезаном.