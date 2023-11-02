Невероятное блюдо за 20 минут: как приготовить ньоки с лисичками и беконом
2 ноября 2023, 20:54Читати новину українською
Источник:kwestia smaku
Пельмени – это незаменимая классика, которая никогда не надоедает. Однако иногда так хочется чего-нибудь особенного. Решение есть – сезонный рецепт пельменей с лисичками и беконом.
Такие пельмени – вкусовой взрыв для ваших рецепторов. Приготовьте этот вкус хоть один раз – и ваши родные захотят смаковать их еще и еще.
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Рецепт пельменей с лисичками и беконом
- Время : 20 минут
- Порций : 4
– 400 грамм ньоки;
– 250 грамм лисичек или подосиновиков;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– пол луковицы;
– 200 грамм бекона;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 столовая ложка измельченного укропа;
– 80 миллилитров сливок 30%;
– 1 столовая ложка тертого пармезана.
Приготовление:
- Грибы промойте, а затем нарежьте их более мелкими кусочками.
- Обжарьте нарезанный кубиками лук на оливковом масле, добавьте грибы.
- Добавьте нарезанный кубиками бекон и жарьте на умеренном огне, помешивая примерно 3 – 4 минуты.
- Всыпьте на сковороду пропущенный через пресс чеснок и обжарьте минуту помешивая.
- Иногда помешивая, жарьте примерно 3 минуты.
- Приправьте молотым перцем и поместите туда еще укроп.
- Отварите ньоки согласно инструкции на упаковке.
- Влейте сливки, перемешайте и доведите до кипения.
- Разложите по тарелкам и посыпайте тертым пармезаном.