Гелловинские тыквы для детей своими руками: сладости, которые запомнятся каждому
26 октября 2023, 14:55Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
До Геловина остались считанные дни, поэтому мы решили предложить вам нереальную крутые конфеты из тыквы к празднику. Они не только вкусны, но и реалистичны.
Если вы как и мы празднуете в этом году Геловин, этот вариант праздничного лакомства будет в самое сердечко. От них не только будут безумствовать дети, но и взрослые.
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Тыквенные конфеты на Геловин
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 30 штук
– 100 граммов тыквенного пюре;
– 150 граммов крем-сыра;
– 150 граммов сгущенки;
– 50 граммов белого шоколада;
– 15 граммов сливочного масла;
– 1 – 2 чайные ложки специй: корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика;
– щепотка соли;
– оранжевый краситель;
– 200 граммов печенья;
– сахар и шоколад (для подачи).
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Противень укрываем пергаментом для выпечки. Выкладываем туда кусочки очищенной тыквы и запекаем до готовности.
- Перекладываем тыкву в кастрюлю и перебиваем блендером в пюре.
- Добавляем шоколад, сгущенку, крем-сыр, масло, соль и пряности. По желанию добавляем краситель. Растапливаем все в однородную массу. Добавляем перебитое в крошку печенье и перемешиваем.
- Готовую массу для конфет переливаем в стеклянную посуду и накрываем пищевой слоем пленки. Отправляем в холодильник, чтобы она остыла и стабилизировалась.
- Формируем из тыквенной массы шарика, с помощью кулинарной нити делаем прожилки тыквы. Посыпаем их сахаром или щепоткой шоколада и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашние пирожки с яйцом и луком.