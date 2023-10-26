Если вы как и мы празднуете в этом году Геловин, этот вариант праздничного лакомства будет в самое сердечко. От них не только будут безумствовать дети, но и взрослые.

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Тыквенные конфеты на Геловин

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 30 штук

Ингредиенты:

– 100 граммов тыквенного пюре;

– 150 граммов крем-сыра;

– 150 граммов сгущенки;

– 50 граммов белого шоколада;

– 15 граммов сливочного масла;

– 1 – 2 чайные ложки специй: корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика;

– щепотка соли;

– оранжевый краситель;

– 200 граммов печенья;

– сахар и шоколад (для подачи).

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Противень укрываем пергаментом для выпечки. Выкладываем туда кусочки очищенной тыквы и запекаем до готовности.

Перекладываем тыкву в кастрюлю и перебиваем блендером в пюре.

Добавляем шоколад, сгущенку, крем-сыр, масло, соль и пряности. По желанию добавляем краситель. Растапливаем все в однородную массу. Добавляем перебитое в крошку печенье и перемешиваем.

Готовую массу для конфет переливаем в стеклянную посуду и накрываем пищевой слоем пленки. Отправляем в холодильник, чтобы она остыла и стабилизировалась.

Формируем из тыквенной массы шарика, с помощью кулинарной нити делаем прожилки тыквы. Посыпаем их сахаром или щепоткой шоколада и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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