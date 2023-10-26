Если вы как и мы празднуете в этом году Геловин, этот вариант праздничного лакомства будет в самое сердечко. От них не только будут безумствовать дети, но и взрослые.
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Тыквенные конфеты на Геловин
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 30 штук
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Противень укрываем пергаментом для выпечки. Выкладываем туда кусочки очищенной тыквы и запекаем до готовности.
- Перекладываем тыкву в кастрюлю и перебиваем блендером в пюре.
- Добавляем шоколад, сгущенку, крем-сыр, масло, соль и пряности. По желанию добавляем краситель. Растапливаем все в однородную массу. Добавляем перебитое в крошку печенье и перемешиваем.
- Готовую массу для конфет переливаем в стеклянную посуду и накрываем пищевой слоем пленки. Отправляем в холодильник, чтобы она остыла и стабилизировалась.
- Формируем из тыквенной массы шарика, с помощью кулинарной нити делаем прожилки тыквы. Посыпаем их сахаром или щепоткой шоколада и подаем на стол.
Приятного аппетита!