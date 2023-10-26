Якщо ви як і ми святкуєте цього року Геловін, цей варіант святкових ласощів буде в саме серденько. Від них не тільки будуть шаленіти діти, а й дорослі.

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Гарбузові цукерки на Геловін

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 30 штук

Приготування: 

  • Розігріваємо духовку до 180 градусів. Деко вкриваємо пергаментом для випікання. Викладаємо туди шматочки очищеного гарбуза та запікаємо до готовності.
  • Перекладаємо гарбуз у каструлю та перебиваємо блендером в пюре.
  • Додаємо шоколад, згущене молоко, крем-сир, масло, сіль та прянощі. За бажанням додаємо барвник. Розтоплюємо все в однорідну масу. Додаємо перебите в крихту печиво та перемішуємо.
  • Готову масу для цукерок переливаємо у скляний посуд та накриваємо шаром харчової плівки. Відправляємо в холодильник, щоб вона охолола та стабілізувалася.
  • Формуємо з гарбузової маси кульки, за допомогою кулінарної нитки робимо прожилки гарбуза. Посипаємо їх цукром чи дрібкою шоколаду та подаємо до столу.

Смачного!