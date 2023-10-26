Якщо ви як і ми святкуєте цього року Геловін, цей варіант святкових ласощів буде в саме серденько. Від них не тільки будуть шаленіти діти, а й дорослі.

Читайте також Ідеальне осіннє меню: перші страви, які ви точно захочете повторити

Гарбузові цукерки на Геловін

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 30 штук

Інгредієнти:

– 100 грамів гарбузового пюре;

– 150 грамів крем-сиру;

– 150 грамів згущеного молока;

– 50 грамів білого шоколаду;

– 15 грамів вершкового масла;

– 1 – 2 чайні ложки спецій: кориця, імбир, мускатний горіх, гвоздика;

– дрібка солі;

– помаранчевий барвник;

– 200 грамів печива;

– цукор та шоколад (для подачі).

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Деко вкриваємо пергаментом для випікання. Викладаємо туди шматочки очищеного гарбуза та запікаємо до готовності.

Перекладаємо гарбуз у каструлю та перебиваємо блендером в пюре.

Додаємо шоколад, згущене молоко, крем-сир, масло, сіль та прянощі. За бажанням додаємо барвник. Розтоплюємо все в однорідну масу. Додаємо перебите в крихту печиво та перемішуємо.

Готову масу для цукерок переливаємо у скляний посуд та накриваємо шаром харчової плівки. Відправляємо в холодильник, щоб вона охолола та стабілізувалася.

Формуємо з гарбузової маси кульки, за допомогою кулінарної нитки робимо прожилки гарбуза. Посипаємо їх цукром чи дрібкою шоколаду та подаємо до столу.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашні пиріжки з яйцем та цибулею.