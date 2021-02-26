Ужин за 30 минут: рецепты вкусных блюд из куриного фарша
Всегда не хватает времени на приготовление ужина? Тогда специально для вас – подборка быстрых и удивительно вкусных рецептов из готового куриного фарша. Легко, полезно, аппетитно!
Источник:24 канал
После тяжелого рабочего дня совсем не хочется хлопотать целый вечер на кухне. Современный темп жизни требует от нас расставлять приоритеты. Однако когда выбор встает между полезным и быстрым ужином, так не хочется жертвовать ни качеством, ни временем! Но выход есть! Вы приготовите вкусное и питательное блюдо всего за 30 минут!
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Секрет легкого и быстрого ужина – готовый фарш. Он просто находка для тех, кто каждую свободную минуту предпочитает проводить в кругу близких, а не в обществе ножей и измельчителя. Главное, чтобы продукт был качественный – словом, от надежного производителя.
ТМ "Наша Ряба" позаботилась о том, чтобы сэкономить наши усилия и время, выпустив нежный куриный фарш из свежего мяса. Благодаря ему вы легко накормите всю семью здоровым и вкусным ужином, проведя минимум времени на кухне.
Выбирайте нужный вам вид фарша и готовьте вместе с нами. Качество ваших блюд будет на ресторанном уровне!
Виды куриного фарша от ТМ "Наша Ряба" / инфографика 24 канала
Сочные котлеты с сыром и грибами
- Время приготовления: 30 минут.
- Порции: 4 персоны.
Куриные котлеты / Наша Ряба
Приготовление:
- Заранее обжарьте на сковороде до золотистости тоненькие ломтики грибов, охладите. Натертый сыр чеддер смешайте с зеленью и грибами – начинка готова!
- В готовый куриный фарш добавьте панировочные сухари, сливки, специи. Вымешайте массу до однородности и разделите на 7 колобков.
- От каждого колобка отделите большую часть, сформируйте из нее шарик, прижмите, сделав посередине углубление, и выложите в него начинку. Прикройте начинку меньшей частью фарша и сформируйте в ладонях овальную котлетку.
- Каждую котлетку окуните во взбитое яйцо и обваляйте в сухарях. Готовые котлеты выложите на доску.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте в ней котлеты до золотистой корочки, далее отправьте их в разогретый до 150-160 градусов духовой шкаф на 15 минут.
- Готовые котлеты сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!
Бургеры с куриным фаршем
- Время приготовления: 30 минут.
- Порции: 2 персоны.
Домашние бургеры / Наша Ряба
Приготовление:
- Тщательно смешайте куриный фарш, соль, молоко и мелко нарезанный лук. Вымесите массу до однородности. Разделите фарш пополам и сформируйте из него две котлеты.
- Обжарьте котлеты для бургеров на сковороде до готовности.
- Разрежьте булочки пополам, положите срезом на разогретую сковороду со сливочным маслом и поджарьте до золотистой корочки.
- Смажьте срез одной половинки булочки томатным соусом, положите сверху листик салата, тонко нарезанный вдоль соленый огурец, котлету из куриного фарша и сыр чеддер, накройте второй половинкой булочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Бурекас с курицей и грибами
- Время приготовления: 30 минут.
- Порции: 4-5 персон.
Бурекас с курицей / Наша Ряба
Приготовление:
- Тщательно помытые грибы освободите от кожицы, нарежьте мелкими кусочками, лук – кубиком.
- Грибы, лук и куриный фарш пожарьте на сковороде в оливковом масле до готовности.
- Слоеное тесто раскатайте и нарежьте на квадратики величиной 7-10 см. В центр квадратика выложите начинку и сложите тесто по диагонали. Защипните края с помощью вилки или формовочного круга.
- Пирожки смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
- Отправьте пирожки в разогретую духовку и выпекайте при 180 градусах 15 минут. Приятного аппетита!
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