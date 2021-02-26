Всегда не хватает времени на приготовление ужина? Тогда специально для вас – подборка быстрых и удивительно вкусных рецептов из готового куриного фарша. Легко, полезно, аппетитно!

После тяжелого рабочего дня совсем не хочется хлопотать целый вечер на кухне. Современный темп жизни требует от нас расставлять приоритеты. Однако когда выбор встает между полезным и быстрым ужином, так не хочется жертвовать ни качеством, ни временем! Но выход есть! Вы приготовите вкусное и питательное блюдо всего за 30 минут!

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Секрет легкого и быстрого ужина – готовый фарш. Он просто находка для тех, кто каждую свободную минуту предпочитает проводить в кругу близких, а не в обществе ножей и измельчителя. Главное, чтобы продукт был качественный – словом, от надежного производителя.

ТМ "Наша Ряба" позаботилась о том, чтобы сэкономить наши усилия и время, выпустив нежный куриный фарш из свежего мяса. Благодаря ему вы легко накормите всю семью здоровым и вкусным ужином, проведя минимум времени на кухне.

Если вы собираетесь приготовить сочные котлетки – выбирайте фарш "Сочный" из куриной ножки, а с фаршем "Филейный" ваше блюдо будет максимально диетическим и питательным для организма, ведь оно состоит из 100% куриного филе.

Выбирайте нужный вам вид фарша и готовьте вместе с нами. Качество ваших блюд будет на ресторанном уровне!



Виды куриного фарша от ТМ "Наша Ряба" / инфографика 24 канала

Сочные котлеты с сыром и грибами

Время приготовления: 30 минут.

30 минут. Порции: 4 персоны.



Куриные котлеты / Наша Ряба

Ингредиенты:​

– 600 граммов куриного фарша "Сочный" ТМ "Наша Ряба";

– 30 миллилитров сливок;

– 30 граммов панировочных сухарей;

– 2 яйца;

– 200 граммов белых панировочных сухарей для кляра;

– 5 шампиньонов;

– 100 граммов сыра чеддер;

– 4 грамма укропа.

Приготовление:

Заранее обжарьте на сковороде до золотистости тоненькие ломтики грибов, охладите. Натертый сыр чеддер смешайте с зеленью и грибами – начинка готова! В готовый куриный фарш добавьте панировочные сухари, сливки, специи. Вымешайте массу до однородности и разделите на 7 колобков. От каждого колобка отделите большую часть, сформируйте из нее шарик, прижмите, сделав посередине углубление, и выложите в него начинку. Прикройте начинку меньшей частью фарша и сформируйте в ладонях овальную котлетку. Каждую котлетку окуните во взбитое яйцо и обваляйте в сухарях. Готовые котлеты выложите на доску. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте в ней котлеты до золотистой корочки, далее отправьте их в разогретый до 150-160 градусов духовой шкаф на 15 минут. Готовые котлеты сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!

Бургеры с куриным фаршем

Время приготовления: 30 минут.

30 минут. Порции: 2 персоны.



Домашние бургеры / Наша Ряба

Ингредиенты:​

– 400 граммов куриного фарша "Филейный" ТМ "Наша Ряба";

– 40 граммов нарезанного репчатого лука;

– 30 миллилитров молока;

– соль по вкусу;

– 2 круглые булочки (для бургеров);

– сыр чеддер;

– сливочное масло;

– листочки свежего салата;

– соленый огурец;

– томатный соус.

Приготовление:

Тщательно смешайте куриный фарш, соль, молоко и мелко нарезанный лук. Вымесите массу до однородности. Разделите фарш пополам и сформируйте из него две котлеты. Обжарьте котлеты для бургеров на сковороде до готовности. Разрежьте булочки пополам, положите срезом на разогретую сковороду со сливочным маслом и поджарьте до золотистой корочки. Смажьте срез одной половинки булочки томатным соусом, положите сверху листик салата, тонко нарезанный вдоль соленый огурец, котлету из куриного фарша и сыр чеддер, накройте второй половинкой булочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Бурекас с курицей и грибами

Время приготовления : 30 минут.

: 30 минут. Порции: 4-5 персон.



Бурекас с курицей / Наша Ряба

Ингредиенты:​

– 300 граммов куриного фарша "Сочный" ТМ "Наша Ряба";

– 500 граммов слоеного теста;

– 1 яйцо;

– 200 граммов шампиньонов;

– ½ средней луковицы;

– 50 граммов кунжута;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление: