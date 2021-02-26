Завжди бракує часу на приготування вечері? Тоді спеціально для вас – добірка швидких і напрочуд смачних рецептів із готового курячого фаршу. Легко, корисно, апетитно!

Після важкого робочого дня геть не хочеться товктися цілий вечір на кухні. Сучасний темп життя вимагає від нас розставляти пріоритети. Проте, коли вибір постає між корисною та швидкою вечерею, так не хочеться жертвувати ані якістю, ані часом! І вихід є! Ви приготуєте смачну й поживну страву всього за 30 хвилин!

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Секрет легкої та швидкої вечері – готовий фарш. Він просто знахідка для тих, хто кожну вільну хвилину воліє проводити в колі близьких, а не в товаристві ножів та подрібнювача. Головне, щоб продукт був якісний – словом, від надійного виробника.

ТМ "Наша Ряба" подбала про те, щоб зекономити наші зусилля й час, випустивши ніжний курячий фарш зі свіжого м’яса. Завдяки йому ви легко нагодуєте всю сім’ю здоровою й смачною вечерею, провівши мінімум часу на кухні.

Якщо ви збираєтесь приготувати соковиті котлетки – обирайте фарш “Соковитий” з курячої ніжки, а з фаршем "Філейний" ваша страва буде максимально дієтичною та поживною для організму, адже вона складається зі 100% курячого філе.

Обирайте потрібний вам вид фаршу й готуйте разом із нами. Якість ваших страв буде на ресторанному рівні!

Види курячого фаршу від ТМ "Наша Ряба" / Інфографіка 24 каналу

Соковиті котлети із сиром та грибами

Час приготування: 30 хвилин.

30 хвилин. Порції: 4 персони.

Курячі котлети /Наша Ряба

Інгредієнти:

– 600 грамів курячого фаршу "Соковитий" ТМ "Наша Ряба";

– 30 мілілітрів вершків;

– 30 грамів панірувальних сухарів;

– 2 яйця;

– 200 грамів білих панірувальних сухарів для кляру;

– 5 печериць;

– 100 грамів сиру чедер;

– 4 грамів кропу.

Приготування:

Заздалегідь обсмажте на пательні до золотавості тоненькі скибочки грибів, охолодіть. Натертий сир чедер змішайте із зеленню та грибами – начинка готова! До готового курячого фаршу додайте панірувальні сухарі, вершки, спеції. Вимішайте масу до однорідності й розділіть на 7 колобків. Від кожного колобка відокремте більшу частину, сформуйте з неї кульку, приплюсніть, зробивши посередині заглиблення, і викладіть у нього начинку. Прикрийте начинку меншою частинкою фаршу та сформуйте в долонях овальну котлетку. Кожну котлетку занурте у збите яйце й обваляйте в сухарях. Готові котлети викладіть на дощечку. Розігрійте пательню з олією й обсмажте в ній котлети до золотавої скоринки, далі відправте їх у розігріту до 150–160 градусів духову шафу на 15 хвилин. Готові котлети одразу подавайте до столу. Смачного!

Бургери з курячим фаршем

Час приготування: 30 хвилин.

30 хвилин. Порції: 2 персони.

Домашні бургери / Наша Ряба

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого фаршу "Філейний" ТМ "Наша Ряба";

– 40 грамів нарізаної ріпчастої цибулі;

– 30 мілілітрів молока;

– сіль на ваш смак;

– 2 круглі булочки (для бургерів);

– сир чедер;

– вершкове масло;

– листочки свіжого салату;

– солоний огірок;

– томатний соус.

Приготування:

Ретельно змішайте курячий фарш, сіль, молоко й дрібно нарізану цибулю. Вимісіть масу до однорідності. Розділіть фарш навпіл і сформуйте з нього дві котлети. Обсмажте котлети для бургерів на пательні до готовності. Розріжте булочки навпіл, покладіть зрізом на розігріту пательню з вершковим маслом і підсмажте до золотавої скоринки. Змастіть зріз однієї половинки булочки томатним соусом, покладіть зверху листочок салату, тоненько нарізаний уздовж солоний огірок, котлету з курячого фаршу та сир чедер, накрийте другою половинкою булочки й подавайте до столу. Смачного!

Бурекас із куркою та грибами

Час приготування: 30 хвилин.

30 хвилин. Порції: 4–5 персон.

Бурекас з куркою / Наша Ряба

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого фаршу "Соковитий" ТМ "Наша Ряба";

– 500 грамів листкового тіста;

– 1 яйце;

– 200 грамів печериць;

– ½ середньої цибулини;

– 50 грамів кунжуту;

– сіль, перець на ваш смак.

Приготування: