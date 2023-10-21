Осеннее меню из трех блюд – рецепты выходного дня
21 октября 2023, 12:51Читати новину українською
Осенью частенько хочется чего-то теплого и сытного. Мы предлагаем остановиться на помидорном супе, ароматных грибах и курочке карри.
24 канал подобрал три блюда, которые вы точно сможете с легкостью приготовить на дому и в течение нескольких дней наслаждаться невероятным вкусом домашней еды.
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Тушеные шампиньоны в сливках
- Время: 30 минут
– 500 граммов шампиньонов;
– 500 граммов жирных коровьих сливок;
– 1 репчатая луковица;
– соль;
– черный молотый перец;
– пажитник;
– тархун.
Приготовление:
- Нарезаем очищенный лук кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.
- Очищенные и помытые шампиньоны нарезаем произвольными кусочками и добавляем к луку. Продолжаем обжаривать вместе со специями.
- Вливаем сливки и перемешиваем. Доводим все до кипения и выключаем огонь.
Приятного аппетита!
Помидорный суп
- Время: 1 час
– мясо (курятина, телятина, свинина);
– репчатый лук;
– морковь;
– картофель;
– помидоры;
– рис;
– свежая зелень.
Приготовление:
- Отвариваем мясо, добавляем лавровый лист, соль и чёрный перец.
- Постоянно во время варки собираем пенку и варим на маленьком огне, тогда у нас будет красивый и прозрачный бульончик.
- Добавляем нарезанный произвольными кубиками картофель.
- Жарим нарезанный кубиками лук и морковь и в конце добавляем измельченные помидоры без кожуры, тушим немного все вместе.
- Добавляем зажарку в суп и сразу промытый рис. Варим все до почти готовности риса.
- Присыпаем хорошо зеленью, накрываем крышкой и даем настояться, пока рис дойдет до готовности.
- Подаем со сметаной.
Рис с курицей карри
Время: 60 минутИнгредиенты:
– 400 миллилитров кокосового молока;
– 100 граммов лука;
– 20 граммов чеснока;
– 20 граммов корня имбиря;
– 150 граммов помидоров;
– перец халапеньо;
– 100 граммов пасты карри;
– 1 килограмм куриного филе;
– кинза;
– оливковое масло;
– сок лимона;
– соль;
– сахар;
– рис басмати (зависит от количества порций).
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи, снимите с них шкурку.
- Мелко нарежьте овощи и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом.
- Добавьте к овощам магазинную желтую пасту карри или приготовьте ее своими руками.
- Чтобы приготовить домашнюю пасту карри вам нужно перебить в однородную массу:
- 200 г лука, 20 г чеснока, 20 г корня имбиря, 200 г помидоров, перец чили, специи: карри, куркуму, зрию и кориандр.
- Слегка обжарьте овощи из карри и полейте кокосовым молоком. Тушите все на медленном огне 5 минут.
- Нарежьте куриное мясо кубиками.
- В протертый овощной соус выложите нарезанную курицу и тушите до готовности. Не забудьте добавить к курочке лимонный сок, соль, сахар по вашему вкусу.
- В отдельной кастрюле отварите рис до готовности.
- Выложите на тарелку рис басмати, сверху курочку карри и обильно посыпьте блюдо рубленой кинзой.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попробуйте также приготовить классический рецепт салата винегрет.