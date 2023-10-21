24 канал подобрал три блюда, которые вы точно сможете с легкостью приготовить на дому и в течение нескольких дней наслаждаться невероятным вкусом домашней еды.

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Тушеные шампиньоны в сливках

Время: 30 минут

Ингредиенты:

– 500 граммов шампиньонов;

– 500 граммов жирных коровьих сливок;

– 1 репчатая луковица;

– соль;

– черный молотый перец;

– пажитник;

– тархун.

Приготовление:

Нарезаем очищенный лук кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.

Очищенные и помытые шампиньоны нарезаем произвольными кусочками и добавляем к луку. Продолжаем обжаривать вместе со специями.

Вливаем сливки и перемешиваем. Доводим все до кипения и выключаем огонь.

Приятного аппетита!

Помидорный суп

Время: 1 час

Ингредиенты:

– мясо (курятина, телятина, свинина);

– репчатый лук;

– морковь;

– картофель;

– помидоры;

– рис;

– свежая зелень.

Приготовление:

Отвариваем мясо, добавляем лавровый лист, соль и чёрный перец.

Постоянно во время варки собираем пенку и варим на маленьком огне, тогда у нас будет красивый и прозрачный бульончик.

Добавляем нарезанный произвольными кубиками картофель.

Жарим нарезанный кубиками лук и морковь и в конце добавляем измельченные помидоры без кожуры, тушим немного все вместе.

Добавляем зажарку в суп и сразу промытый рис. Варим все до почти готовности риса.

Присыпаем хорошо зеленью, накрываем крышкой и даем настояться, пока рис дойдет до готовности.

Подаем со сметаной.

Рис с курицей карри

Время: 60 минут

Ингредиенты:

– 400 миллилитров кокосового молока;

– 100 граммов лука;

– 20 граммов чеснока;

– 20 граммов корня имбиря;

– 150 граммов помидоров;

– перец халапеньо;

– 100 граммов пасты карри;

– 1 килограмм куриного филе;

– кинза;

– оливковое масло;

– сок лимона;

– соль;

– сахар;

– рис басмати (зависит от количества порций).

Приготовление:

Тщательно помойте овощи, снимите с них шкурку.

Мелко нарежьте овощи и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом.

Добавьте к овощам магазинную желтую пасту карри или приготовьте ее своими руками.

Чтобы приготовить домашнюю пасту карри вам нужно перебить в однородную массу:

200 г лука, 20 г чеснока, 20 г корня имбиря, 200 г помидоров, перец чили, специи: карри, куркуму, зрию и кориандр.

Слегка обжарьте овощи из карри и полейте кокосовым молоком. Тушите все на медленном огне 5 минут.

Нарежьте куриное мясо кубиками.

В протертый овощной соус выложите нарезанную курицу и тушите до готовности. Не забудьте добавить к курочке лимонный сок, соль, сахар по вашему вкусу.

В отдельной кастрюле отварите рис до готовности.

Выложите на тарелку рис басмати, сверху курочку карри и обильно посыпьте блюдо рубленой кинзой.

Приятного аппетита!

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