24 канал подобрал три блюда, которые вы точно сможете с легкостью приготовить на дому и в течение нескольких дней наслаждаться невероятным вкусом домашней еды.
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Тушеные шампиньоны в сливках
- Время: 30 минут
Приготовление:
- Нарезаем очищенный лук кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.
- Очищенные и помытые шампиньоны нарезаем произвольными кусочками и добавляем к луку. Продолжаем обжаривать вместе со специями.
- Вливаем сливки и перемешиваем. Доводим все до кипения и выключаем огонь.
Приятного аппетита!
Помидорный суп
- Время: 1 час
Приготовление:
- Отвариваем мясо, добавляем лавровый лист, соль и чёрный перец.
- Постоянно во время варки собираем пенку и варим на маленьком огне, тогда у нас будет красивый и прозрачный бульончик.
- Добавляем нарезанный произвольными кубиками картофель.
- Жарим нарезанный кубиками лук и морковь и в конце добавляем измельченные помидоры без кожуры, тушим немного все вместе.
- Добавляем зажарку в суп и сразу промытый рис. Варим все до почти готовности риса.
- Присыпаем хорошо зеленью, накрываем крышкой и даем настояться, пока рис дойдет до готовности.
- Подаем со сметаной.
Рис с курицей карри
Время: 60 минут
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи, снимите с них шкурку.
- Мелко нарежьте овощи и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом.
- Добавьте к овощам магазинную желтую пасту карри или приготовьте ее своими руками.
- Чтобы приготовить домашнюю пасту карри вам нужно перебить в однородную массу:
- 200 г лука, 20 г чеснока, 20 г корня имбиря, 200 г помидоров, перец чили, специи: карри, куркуму, зрию и кориандр.
- Слегка обжарьте овощи из карри и полейте кокосовым молоком. Тушите все на медленном огне 5 минут.
- Нарежьте куриное мясо кубиками.
- В протертый овощной соус выложите нарезанную курицу и тушите до готовности. Не забудьте добавить к курочке лимонный сок, соль, сахар по вашему вкусу.
- В отдельной кастрюле отварите рис до готовности.
- Выложите на тарелку рис басмати, сверху курочку карри и обильно посыпьте блюдо рубленой кинзой.
Приятного аппетита!