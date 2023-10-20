24 канал подготовил рецепт классического салата винегрета, который вы с легкостью можете приготовить дома. Для этого вам требуются обычные ингредиенты, которые точно найдутся в каждом холодильнике.

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Подавайте его как к постному столу, так и к праздничному. Среди поклонников этого блюда много вегетарианцев, а еще спортсменов.

Рецепт классического салата винегрет.

  • Время: 1 час
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Отварите свеклу до готовности. Снимите с него кожуру и охладите.
  • Морковь и картофель отварите в подсоленной воде до готовности в мундирах. Охладите овощи и почистите от кожуры, нарежьте средними кубиками.


Салат винегрет / Фото tatyana severy day food

  • Почистите лук от шелухи, разрежьте на две половины и мелко порежьте.
  • Сцедите воду из фасоли и квашеной капусты. Выложите все ингредиенты в глубокую миску и тщательно перемешайте.
  • Порежьте мелким кубиком квашеные огурцы и добавьте к овощам.
  • Посолите салат и посахарьте по желанию, влейте растительные масла и еще раз тщательно перемешайте.
  • По желанию добавьте зеленый горошек.

Приятного аппетита!