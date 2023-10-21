24 канал дібрав три страви, які ви точно зможете з легкістю приготувати вдома та протягом кількох днів насолоджуватися неймовірним смаком домашньої їжі.

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Тушковані печериці у вершках

  • Час: 30 хвилин

Приготування:

  • Нарізаємо очищену цибулю кубиками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією.
  • Очищені та помиті печериці нарізаємо довільними шматочками та додаємо до цибулі. Продовжуємо обсмажувати разом зі спеціями.
  • Вливаємо вершки та перемішуємо. Доводимо все до кипіння та вимикаємо вогонь.

Смачного!

Помідоровий суп

  • Час: 1 година

Приготування:

  • Відварюємо м'ясо, додаємо лавровий лист, сіль та чорний перець.
  • Постійно під час варіння збираємо пінку і варимо на маленькому вогні, тоді в нас буде гарний та прозорий бульйончик.
  • Додаємо нарізану довільними кубиками картоплю.
  • Смажимо нарізану кубиками цибулю та моркву і вкінці додаємо подрібнені помідори без шкірки, тушкуємо трішки все разом.
  • Додаємо засмажку в суп та відразу промитий рис. Варимо все до майже готовності рису.
  • Присипаємо гарно зеленню, накриваємо кришкою і даємо настоятись доки рис дійде до готовності.
  • Подаємо зі сметаною.

Рис з куркою карі

Час: 60 хвилин

Приготування:

  • Ретельно помийте овочі, зніміть з них шкірку.
  • Дрібно наріжте овочі та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.
  • Додайте до овочів магазинну жовту пасту карі або приготуйте її власноруч.
  • Щоб приготувати домашню пасту карі вам потрібно перебити в однорідну масу:
  • 200 грамів цибулі, 20 грамів часнику, 20 грамів кореня імбиру, 200 грамів помідорів, перець чилі, спеції: карі, куркуму, зіру та коріандр.
  • Злегка обсмажте овочі з карі та полийте кокосовим молоком. Тушкуйте все на повільному вогні 5 хвилин.
  • Наріжте куряче м'ясо кубиками.
  • У протертий овочевий соус викладіть нарізану курку та тушкуйте до готовності. Не забудьте додати до курочки лимонний сік, сіль, цукор на ваш смак.
  • У окремій каструлі відваріть рис до готовності.
  • Викладіть на тарілку рис басматі, зверху курочку карі та рясно посипте страву рубленою кінзою.

Смачного!