24 канал дібрав три страви, які ви точно зможете з легкістю приготувати вдома та протягом кількох днів насолоджуватися неймовірним смаком домашньої їжі.
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Тушковані печериці у вершках
- Час: 30 хвилин
Приготування:
- Нарізаємо очищену цибулю кубиками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією.
- Очищені та помиті печериці нарізаємо довільними шматочками та додаємо до цибулі. Продовжуємо обсмажувати разом зі спеціями.
- Вливаємо вершки та перемішуємо. Доводимо все до кипіння та вимикаємо вогонь.
Смачного!
Помідоровий суп
- Час: 1 година
Приготування:
- Відварюємо м'ясо, додаємо лавровий лист, сіль та чорний перець.
- Постійно під час варіння збираємо пінку і варимо на маленькому вогні, тоді в нас буде гарний та прозорий бульйончик.
- Додаємо нарізану довільними кубиками картоплю.
- Смажимо нарізану кубиками цибулю та моркву і вкінці додаємо подрібнені помідори без шкірки, тушкуємо трішки все разом.
- Додаємо засмажку в суп та відразу промитий рис. Варимо все до майже готовності рису.
- Присипаємо гарно зеленню, накриваємо кришкою і даємо настоятись доки рис дійде до готовності.
- Подаємо зі сметаною.
Рис з куркою карі
Час: 60 хвилин
Приготування:
- Ретельно помийте овочі, зніміть з них шкірку.
- Дрібно наріжте овочі та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.
- Додайте до овочів магазинну жовту пасту карі або приготуйте її власноруч.
- Щоб приготувати домашню пасту карі вам потрібно перебити в однорідну масу:
- 200 грамів цибулі, 20 грамів часнику, 20 грамів кореня імбиру, 200 грамів помідорів, перець чилі, спеції: карі, куркуму, зіру та коріандр.
- Злегка обсмажте овочі з карі та полийте кокосовим молоком. Тушкуйте все на повільному вогні 5 хвилин.
- Наріжте куряче м'ясо кубиками.
- У протертий овочевий соус викладіть нарізану курку та тушкуйте до готовності. Не забудьте додати до курочки лимонний сік, сіль, цукор на ваш смак.
- У окремій каструлі відваріть рис до готовності.
- Викладіть на тарілку рис басматі, зверху курочку карі та рясно посипте страву рубленою кінзою.
Смачного!