24 канал дібрав три страви, які ви точно зможете з легкістю приготувати вдома та протягом кількох днів насолоджуватися неймовірним смаком домашньої їжі.

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Тушковані печериці у вершках

Час: 30 хвилин

Інгредієнти:

– 500 грамів печериць;

– 500 грамів жирних коров'ячих вершків;

– 1 ріпчаста цибулина;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– пажитник;

– тархун.

Приготування:

Нарізаємо очищену цибулю кубиками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією.

Очищені та помиті печериці нарізаємо довільними шматочками та додаємо до цибулі. Продовжуємо обсмажувати разом зі спеціями.

Вливаємо вершки та перемішуємо. Доводимо все до кипіння та вимикаємо вогонь.

Смачного!

Помідоровий суп

Час: 1 година

Інгредієнти:

– м’ясо (курятина, телятина, свинина);

– ріпчаста цибуля;

– морква;

– картопля;

– помідори;

– рис;

– свіжа зелень.

Приготування:

Відварюємо м'ясо, додаємо лавровий лист, сіль та чорний перець.

Постійно під час варіння збираємо пінку і варимо на маленькому вогні, тоді в нас буде гарний та прозорий бульйончик.

Додаємо нарізану довільними кубиками картоплю.

Смажимо нарізану кубиками цибулю та моркву і вкінці додаємо подрібнені помідори без шкірки, тушкуємо трішки все разом.

Додаємо засмажку в суп та відразу промитий рис. Варимо все до майже готовності рису.

Присипаємо гарно зеленню, накриваємо кришкою і даємо настоятись доки рис дійде до готовності.

Подаємо зі сметаною.

Рис з куркою карі

Час: 60 хвилин

Інгредієнти:

– 400 мілілітрів кокосового молока;

– 100 грамів цибулі;

– 20 грамів часнику;

– 20 грамів кореня імбиру;

– 150 грамів помідорів;

– перець халапеньйо;

– 100 грамів пасти карі;

– 1 кілограм курячого філе;

– кінза;

– оливкова олія;

– сік лимона;

– сіль;

– цукор;

– рис басматі (залежить від кількості порцій).

Приготування:

Ретельно помийте овочі, зніміть з них шкірку.

Дрібно наріжте овочі та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.

Додайте до овочів магазинну жовту пасту карі або приготуйте її власноруч.

Щоб приготувати домашню пасту карі вам потрібно перебити в однорідну масу:

200 грамів цибулі, 20 грамів часнику, 20 грамів кореня імбиру, 200 грамів помідорів, перець чилі, спеції: карі, куркуму, зіру та коріандр.

Злегка обсмажте овочі з карі та полийте кокосовим молоком. Тушкуйте все на повільному вогні 5 хвилин.

Наріжте куряче м'ясо кубиками.

У протертий овочевий соус викладіть нарізану курку та тушкуйте до готовності. Не забудьте додати до курочки лимонний сік, сіль, цукор на ваш смак.

У окремій каструлі відваріть рис до готовності.

Викладіть на тарілку рис басматі, зверху курочку карі та рясно посипте страву рубленою кінзою.

Смачного!

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