Магия новогоднего стола: какой рецепт мяса выбрать для праздника
8 декабря 2023, 20:20Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Сочная свинина – отличный вариант для вкусного новогоднего ужина. Это элегантное блюдо, идеально подходящее для торжественных случаев.
Новый Год – это время радости, празднований и, конечно же, исключительной вкусной еды. И если вы решили поражать гостей и близких особенно удачно приготовленным мясом, то медальоны из корейки и грибов – именно то, что вам нужно.
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Рецепт свинины на Новый год
- Время: 30 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм свиной корейки без костей;
– 100 грамм муки;
– 100 грамм панировочных сухарей;
– 3 яйца;
– 2 луковицы;
– 400 грамм шампиньонов;
– 100 грамм масла;
– 200 грамм масла;
– 400 грамм сыра гауда;
– специи: соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Свиную корейку нарежьте ломтиками толщиной 2 – 3 сантиметра.
- Толчите молотком для мяса, приправьте солью и перцем.
- Обваляйте в пшеничной муке.
- Взбейте яйца в миске.
- Вымочите мясо в яйце, а затем в панировочных сухарях.
- На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте свинину.
- Грибы измельчите.
- Лук очистите и нарежьте кубиками.
- На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и грибы, посолите и поперчите.
- На свиную отбивную выложите грибы и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте в духовке 3 минуты.
- Подавайте с отварным картофелем и салатом из квашеной капусты.