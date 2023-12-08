Новий Рік – це час радості, святкувань та, звісно ж, виняткової смачної їжі. І якщо ви вирішили вражати гостей та близьких особливо вдало приготованим м'ясом, то медальйони з корейки та грибів – це саме те, що вам потрібно.
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Рецепт свинини на Новий рік
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Свинячу корейку наріжте скибочками товщиною 2 – 3 сантиметри.
- Потовчіть молотком для м’яса, приправте сіллю та перцем.
- Обваляйте в пшеничному борошні.
- Збийте яйця в мисці.
- Вимочіть м'ясо в яйці, а потім в панірувальних сухарях.
- На сковороді розігрійте олію і обсмажте свинину.
- Гриби подрібніть.
- Цибулю очистіть і наріжте кубиками.
- На сковороді розігрійте масло, обсмажте цибулю та гриби, посоліть та поперчіть.
- На свинячу відбивну викладіть гриби і посипте тертим сиром.
- Запікайте в духовці 3 хвилини.
- Подавайте з відвареною картоплею і салатом з квашеної капусти.