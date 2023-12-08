Новий Рік – це час радості, святкувань та, звісно ж, виняткової смачної їжі. І якщо ви вирішили вражати гостей та близьких особливо вдало приготованим м'ясом, то медальйони з корейки та грибів – це саме те, що вам потрібно.

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Рецепт свинини на Новий рік

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячої корейки без кісток;

– 100 грамів борошна;

– 100 грамів панірувальних сухарів;

– 3 яйця;

– 2 цибулини;

– 400 грамів шампіньйонів;

– 100 грамів масла;

– 200 грамів олії;

– 400 грамів сиру гауда;

– спеції: сіль, перець до смаку.

Приготування:

Свинячу корейку наріжте скибочками товщиною 2 – 3 сантиметри. Потовчіть молотком для м’яса, приправте сіллю та перцем. Обваляйте в пшеничному борошні. Збийте яйця в мисці. Вимочіть м'ясо в яйці, а потім в панірувальних сухарях. На сковороді розігрійте олію і обсмажте свинину. Гриби подрібніть. Цибулю очистіть і наріжте кубиками. На сковороді розігрійте масло, обсмажте цибулю та гриби, посоліть та поперчіть. На свинячу відбивну викладіть гриби і посипте тертим сиром. Запікайте в духовці 3 хвилини. Подавайте з відвареною картоплею і салатом з квашеної капусти.

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