Новый Год – это время радости, празднований и, конечно же, исключительной вкусной еды. И если вы решили поражать гостей и близких особенно удачно приготовленным мясом, то медальоны из корейки и грибов – именно то, что вам нужно.

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Рецепт свинины на Новый год

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Свиную корейку нарежьте ломтиками толщиной 2 – 3 сантиметра.
  2. Толчите молотком для мяса, приправьте солью и перцем.
  3. Обваляйте в пшеничной муке.
  4. Взбейте яйца в миске.
  5. Вымочите мясо в яйце, а затем в панировочных сухарях.
  6. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте свинину.
  7. Грибы измельчите.
  8. Лук очистите и нарежьте кубиками.
  9. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и грибы, посолите и поперчите.
  10. На свиную отбивную выложите грибы и посыпьте тертым сыром.
  11. Запекайте в духовке 3 минуты.
  12. Подавайте с отварным картофелем и салатом из квашеной капусты.