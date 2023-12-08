Новый Год – это время радости, празднований и, конечно же, исключительной вкусной еды. И если вы решили поражать гостей и близких особенно удачно приготовленным мясом, то медальоны из корейки и грибов – именно то, что вам нужно.

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Рецепт свинины на Новый год

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиной корейки без костей;

– 100 грамм муки;

– 100 грамм панировочных сухарей;

– 3 яйца;

– 2 луковицы;

– 400 грамм шампиньонов;

– 100 грамм масла;

– 200 грамм масла;

– 400 грамм сыра гауда;

– специи: соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Свиную корейку нарежьте ломтиками толщиной 2 – 3 сантиметра. Толчите молотком для мяса, приправьте солью и перцем. Обваляйте в пшеничной муке. Взбейте яйца в миске. Вымочите мясо в яйце, а затем в панировочных сухарях. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте свинину. Грибы измельчите. Лук очистите и нарежьте кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и грибы, посолите и поперчите. На свиную отбивную выложите грибы и посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке 3 минуты. Подавайте с отварным картофелем и салатом из квашеной капусты.

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