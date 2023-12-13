Нет проще закуски, чем тарталетка, наполненная всяческими вкусностями. Сюда можно положить все что угодно, но какую начинку выбрать для Новогоднего стола? Ответ на этот вопрос – в следующем рецепте.

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Рецепт тарталеток для Нового года

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Очень вкусно / Фото unsplash

Приготовление:

  1. На кондитерскую доску нужно просеять муку, добавьте соль и нарезанное кусочками масло.
  2. Масло вместе с мукой изрубите ножом на мелкие кусочки. Аккуратно добавьте по столовой ложке воду, быстро замешивайте тесто и формуйте шар.
  3. Вы также можете насыпать муку и соль в чашу миксера и с помощью миксера измельчить масло и муку, добавить воду, перемешать некоторое время, выключить миксер и соединить ингредиенты в шар.
  4. Заверните тесто в фольгу и поставьте в холодильник на полчаса.
  5. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  6. Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой доске в лепешку. Вырежьте из теста 6 кружочков диаметром больше диаметра вашей формы для тарталеток.
  7. Заполните форму тестом и с помощью ножа разгладьте выступающие края теста и проколите дно вилкой.
  8. Поставьте в духовку на 25 минут или пока тесто не подрумянится.
  9. При необходимости готовые песочные тарталетки можно приобрести в магазин.
  10. Разогрейте оливковое масло в большой сковороде с крышкой и обжарьте нарезанный лук-порей и перец до мягкости примерно 20 минут, периодически помешивая.
  11. В середине жарки добавьте розмарин, накройте сковороду и потушите овощи до мягкости. Приправьте солью и перцем.
  12. Извлеките формы из духовки и разогрейте ее до 200 градусов.
  13. Наполните формочки для теста половиной начинки из перца и лука-порея, добавьте творог, накройте остальными оливками и начинками.
  14. Снова поставьте в разогретую духовку и выпекайте 10 – 15 минут, пока тесто не станет золотистым и сыр немного расплавится.
  15. По желанию такие тарталетки перед подачей можно украсить листьями салата или рукколой.