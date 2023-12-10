Блюда на новогоднем столе могут меняться из года в год, но есть обязательные атрибуты – традиционные салаты. Рецепт селедки под шубой довольно прост, но все же даже с ним иногда возникают вопросы.
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Рецепт шубы
- Время: 30 минут
- Порций: 8
Вкус известен с детства / Фото Kwestia smaku
Приготовление:
- Картошку и морковь помойте, кожуру не очищайте.
- Уложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и варите до мягкости примерно 45 минут.
- Отцедите, остудите и очистите.
- Отдельно отварите свеклу в подсоленной воде, затем отцедите и очистите ее.
- Сельдь нарежьте кубиками и выложите на дно салатницы.
- Лук следует очистить и нарезать кубиками, выложите на сельдь.
- Поверх сельди в салатник выложите картофель, натертый на крупной терке.
- Приправьте их солью и перцем.
- Затем добавьте слой тертой моркови, а затем свеклы (каждый раз приправляйте овощи солью и перцем).
- Сверху смажьте майонезом и посыпьте рубленой зеленью.
- Поместите в холодильник.
Совет
- Дополнительно верх салата можно посыпать сваренными на круто и измельченными яйцами.