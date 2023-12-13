Немає простішої закуски, ніж тарталетка, наповнена усілякою смакотою. Сюди можна покласти все, що завгодно, але яку начинку обрати для Новорічного столу? Відповідь на це запитання – у наступному рецепті.

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Рецепт тарталеток для Нового року

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Дуже смачно / Фото unsplash

Приготування:

  1. На кондитерську дошку необхідно просіяти борошно, додайте сіль і нарізане шматочками масло.
  2. Масло разом з борошном порубайте ножем на дрібні шматочки. Акуратно додайте по столовій ложці воду, швидко замішуйте тісто і формуйте кулю.
  3. Ви також можете насипати борошно і сіль у чашу міксера і за допомогою міксера подрібнити масло і борошно, додати воду, перемішати деякий час, вимкнути міксер і з’єднати інгредієнти в кулю.
  4. Загорніть тісто у фольгу і поставте в холодильник на пів години.
  5. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  6. Розкачайте тісто на злегка присипаній борошном дошці в корж. Виріжте з тіста 6 кружечків діаметром більше діаметра вашої форми для тарталеток.
  7. Заповніть форму тістом та за допомогою ножа розгладьте виступаючі краї тіста і проколіть дно виделкою.
  8. Поставте в духовку на 25 хвилин або поки тісто не підрум’яниться.
  9. За необхідності готові пісочні тарталетки, можна придбати у магазин.
  10. Розігрійте оливкову олію у великій сковороді з кришкою та обсмажте порізані цибулю-порей і перець до м’якості приблизно 20 хвилин, періодично помішуючи.
  11. В середині смаження додайте розмарин, накрийте сковороду і тушкуйте овочі до м’якості. Приправте сіллю і перцем.
  12. Вийміть форми з духовки і розігрійте її до 200 градусів.
  13. Наповніть формочки для тіста половиною начинки з перцю та цибулі-порею, додайте сир, накрийте рештою начинки та оливками.
  14. Знову поставте в розігріту духовку і випікайте 10 – 15 хвилин, поки тісто не стане золотистим і сир трохи розплавиться.
  15. За бажанням такі тарталетки перед подачею можна прикрасити листям салату або руколою.