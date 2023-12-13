Немає простішої закуски, ніж тарталетка, наповнена усілякою смакотою. Сюди можна покласти все, що завгодно, але яку начинку обрати для Новорічного столу? Відповідь на це запитання – у наступному рецепті.
Цікаво Як приготувати курку в духовці: поради, що зроблять улюблену страву ще апетитнішою
Рецепт тарталеток для Нового року
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Дуже смачно / Фото unsplash
Приготування:
- На кондитерську дошку необхідно просіяти борошно, додайте сіль і нарізане шматочками масло.
- Масло разом з борошном порубайте ножем на дрібні шматочки. Акуратно додайте по столовій ложці воду, швидко замішуйте тісто і формуйте кулю.
- Ви також можете насипати борошно і сіль у чашу міксера і за допомогою міксера подрібнити масло і борошно, додати воду, перемішати деякий час, вимкнути міксер і з’єднати інгредієнти в кулю.
- Загорніть тісто у фольгу і поставте в холодильник на пів години.
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Розкачайте тісто на злегка присипаній борошном дошці в корж. Виріжте з тіста 6 кружечків діаметром більше діаметра вашої форми для тарталеток.
- Заповніть форму тістом та за допомогою ножа розгладьте виступаючі краї тіста і проколіть дно виделкою.
- Поставте в духовку на 25 хвилин або поки тісто не підрум’яниться.
- За необхідності готові пісочні тарталетки, можна придбати у магазин.
- Розігрійте оливкову олію у великій сковороді з кришкою та обсмажте порізані цибулю-порей і перець до м’якості приблизно 20 хвилин, періодично помішуючи.
- В середині смаження додайте розмарин, накрийте сковороду і тушкуйте овочі до м’якості. Приправте сіллю і перцем.
- Вийміть форми з духовки і розігрійте її до 200 градусів.
- Наповніть формочки для тіста половиною начинки з перцю та цибулі-порею, додайте сир, накрийте рештою начинки та оливками.
- Знову поставте в розігріту духовку і випікайте 10 – 15 хвилин, поки тісто не стане золотистим і сир трохи розплавиться.
- За бажанням такі тарталетки перед подачею можна прикрасити листям салату або руколою.