Классическая, однако такая вкусная закуска: простой рецепт тарталеток

Тарталетки с самой разнообразной начинкой – это именно тот вкусняк, который мы торопливо брали со стола еще в детстве. Как их приготовить, чтобы удивить родных?

Нет проще закуски, чем тарталетка, наполненная всяческими вкусностями. Сюда можно положить все что угодно, но какую начинку выбрать для Новогоднего стола? Ответ на этот вопрос – в следующем рецепте.

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Рецепт тарталеток для Нового года

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Очень вкусно / Фото unsplash

– 185 грамм муки;– пол чайной ложки соли;– 90 грамм холодного масла;– 5 столовых ложек холодной воды.– 2 столовые ложки оливкового масла;– 1 лук-порей;– 1 большой желтый перец;– 1 чайная ложка сушеного розмарина;– соль и свежемолотый перец по вкусу;– 130 грамм сыра Камамбер или Бри;– 8 черных оливок.

Приготовление:

На кондитерскую доску нужно просеять муку, добавьте соль и нарезанное кусочками масло. Масло вместе с мукой изрубите ножом на мелкие кусочки. Аккуратно добавьте по столовой ложке воду, быстро замешивайте тесто и формуйте шар. Вы также можете насыпать муку и соль в чашу миксера и с помощью миксера измельчить масло и муку, добавить воду, перемешать некоторое время, выключить миксер и соединить ингредиенты в шар. Заверните тесто в фольгу и поставьте в холодильник на полчаса. Разогрейте духовку до 190 градусов. Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой доске в лепешку. Вырежьте из теста 6 кружочков диаметром больше диаметра вашей формы для тарталеток. Заполните форму тестом и с помощью ножа разгладьте выступающие края теста и проколите дно вилкой. Поставьте в духовку на 25 минут или пока тесто не подрумянится. При необходимости готовые песочные тарталетки можно приобрести в магазин. Разогрейте оливковое масло в большой сковороде с крышкой и обжарьте нарезанный лук-порей и перец до мягкости примерно 20 минут, периодически помешивая. В середине жарки добавьте розмарин, накройте сковороду и потушите овощи до мягкости. Приправьте солью и перцем. Извлеките формы из духовки и разогрейте ее до 200 градусов. Наполните формочки для теста половиной начинки из перца и лука-порея, добавьте творог, накройте остальными оливками и начинками. Снова поставьте в разогретую духовку и выпекайте 10 – 15 минут, пока тесто не станет золотистым и сыр немного расплавится. По желанию такие тарталетки перед подачей можно украсить листьями салата или рукколой.

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