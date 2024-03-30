На любой вкус: рецепты мясных блюд к столу

Пасха – отличное время полакомиться сочными, сытными и такими аппетитными мясными блюдами. Если не знаете, что готовить - загляните в наш список.

Мясные домашние блюда очень сочные и просто тают во рту. Они идеально подходят к пасхе и соусу из хрена.

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Колбаса куриная

Время: 2 часа

2 часа Порций: 6

– 1 килограмм куриного филе;– 1 килограмм мяса из куриных четвертей;– 18 грамм соли на 1 килограмм;– 4 грамма чеснока на 1 килограмм;– 3 грамма белого перца на 1 килограмм;– 1 грамм мускатного ореха на 1 килограмм;– 1 грамм кориандра на 1 килограмм.

Приготовление:

Филе нарежьте кубиками 2 на 2 сантиметра, четвертинки мяса без кожи перемелите мясорубкой. Добавьте все сухие специи и воду и вымешивайте, пока начинка не станет липкой. Готовую начинку накройте крышкой и поставьте в холодильник на 24 часа. Через 24 часа еще раз вымесите. Подготовленной начинкой наполните кишку и плотно завяжите. Оставьте мариноваться на 3 часа. Выпекайте колбасу при температуре 170 градусов. Время обычно варьируется от 60 до 90 минут, в зависимости от размера и толщины колбасы. В течение первой половины времени приготовления рекомендуется припекать колбасу без покрытия, чтобы она приобрела золотистую корочку. Затем можно покрыть ее фольгой, чтобы предотвратить пересыхание, и продолжить запекание до полного приготовления внутри. Важно использовать мясной термометр, чтобы убедиться, что внутренняя температура колбасы достигла безопасного уровня, который обычно составляет около 70°C для куриного мяса.

Ветчина

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

– 1,5 – 2 килограмма свиной ветчины;– 2 столовые ложки томатной пасты;– 2 зубчика чеснока, измельченные;– 2 столовые ложки растительного масла;– соль и перец по вкусу;– 500 грамм помидоров;– 1 головка чеснока;– 2 веточки розмарина;– 1 лавровый лист.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 150°C. Выложите ветчину в глубокую форму для запекания. В небольшой миске смешайте томатную пасту, измельченный чеснок, масло, соль, перец и смажьте этой смесью ветчину со всех сторон. Застелите ветчину бумагой для выпекания и накройте ее двойным слоем алюминиевой фольги. Выпекайте 4 часа. Снимите фольгу и бумагу для выпекания, а рядом с ветчиной выложите помидоры на веточках, разрезанную горизонтально пополам головку чеснока, лавровый лист и иголки розмарина. Поставьте в духовку и продолжайте выпекать 30 минут или пока помидоры не будут готовы. Достаньте ветчину из духовки и отставьте на 20 минут, чтобы мясо впитало сок. Подавайте с печеными помидорами и полученным соусом.

Корейка в рукаве

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

– пол килограмма свиной корейки без костей;– 3 зубчика чеснока;– 2 столовые ложки горчицы;– 2 столовые ложки растительного масла;– соль и перец по вкусу;– тимьян по вкусу;– майоран по вкусу;– розмарин по вкусу;– немного красного вина (по желанию) по вкусу.

Приготовление:

Свиную корейку тщательно промойте и обсушите. Приготовьте маринад – смешайте горчицу, продавленный чеснок и все специи. Этой смесью следует натереть свиную корейку маринадом, накрыть фольгой и оставить в холодильнике на несколько часов (лучше на ночь). Разогрейте духовку до 180 градусов, нагрев "верх-низ". Достаньте мясо из холодильника и поместите его в рукав. Слегка полейте маслом и, если хотите, красным вином. Выпекайте около часа.

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