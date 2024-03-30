На любой вкус: рецепты мясных блюд к столу

30 марта 2024, 06:31
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Источник:

Smaker

Пасха – отличное время полакомиться сочными, сытными и такими аппетитными мясными блюдами. Если не знаете, что готовить - загляните в наш список.

Мясные домашние блюда очень сочные и просто тают во рту. Они идеально подходят к пасхе и соусу из хрена.

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Колбаса куриная

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм куриного филе;
– 1 килограмм мяса из куриных четвертей;
специи:
– 18 грамм соли на 1 килограмм;
– 4 грамма чеснока на 1 килограмм;
– 3 грамма белого перца на 1 килограмм;
– 1 грамм мускатного ореха на 1 килограмм;
– 1 грамм кориандра на 1 килограмм.

Приготовление:

  1. Филе нарежьте кубиками 2 на 2 сантиметра, четвертинки мяса без кожи перемелите мясорубкой.
  2. Добавьте все сухие специи и воду и вымешивайте, пока начинка не станет липкой. Готовую начинку накройте крышкой и поставьте в холодильник на 24 часа.
  3. Через 24 часа еще раз вымесите.
  4. Подготовленной начинкой наполните кишку и плотно завяжите.
  5. Оставьте мариноваться на 3 часа.
  6. Выпекайте колбасу при температуре 170 градусов.
  7. Время обычно варьируется от 60 до 90 минут, в зависимости от размера и толщины колбасы.
  8. В течение первой половины времени приготовления рекомендуется припекать колбасу без покрытия, чтобы она приобрела золотистую корочку.
  9. Затем можно покрыть ее фольгой, чтобы предотвратить пересыхание, и продолжить запекание до полного приготовления внутри.
  10. Важно использовать мясной термометр, чтобы убедиться, что внутренняя температура колбасы достигла безопасного уровня, который обычно составляет около 70°C для куриного мяса.

Ветчина

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1,5 – 2 килограмма свиной ветчины;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 2 зубчика чеснока, измельченные;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль и перец по вкусу;
– 500 грамм помидоров;
– 1 головка чеснока;
– 2 веточки розмарина;
– 1 лавровый лист.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 150°C.
  2. Выложите ветчину в глубокую форму для запекания. В небольшой миске смешайте томатную пасту, измельченный чеснок, масло, соль, перец и смажьте этой смесью ветчину со всех сторон.
  3. Застелите ветчину бумагой для выпекания и накройте ее двойным слоем алюминиевой фольги.
  4. Выпекайте 4 часа.
  5. Снимите фольгу и бумагу для выпекания, а рядом с ветчиной выложите помидоры на веточках, разрезанную горизонтально пополам головку чеснока, лавровый лист и иголки розмарина.
  6. Поставьте в духовку и продолжайте выпекать 30 минут или пока помидоры не будут готовы. Достаньте ветчину из духовки и отставьте на 20 минут, чтобы мясо впитало сок. Подавайте с печеными помидорами и полученным соусом.

Корейка в рукаве

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– пол килограмма свиной корейки без костей;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки горчицы;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль и перец по вкусу;
– тимьян по вкусу;
– майоран по вкусу;
– розмарин по вкусу;
– немного красного вина (по желанию) по вкусу.

Приготовление:

  1. Свиную корейку тщательно промойте и обсушите.
  2. Приготовьте маринад – смешайте горчицу, продавленный чеснок и все специи.
  3. Этой смесью следует натереть свиную корейку маринадом, накрыть фольгой и оставить в холодильнике на несколько часов (лучше на ночь).
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов, нагрев "верх-низ".
  5. Достаньте мясо из холодильника и поместите его в рукав. Слегка полейте маслом и, если хотите, красным вином.
  6. Выпекайте около часа.
Невероятно вкусно будет смотреться с мясом: как приготовить пасху.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська