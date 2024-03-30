М'ясні домашні страви дуже соковиті та просто тануть в роті. Вони ідеально пасують до паски та соусу з хрону.
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Ковбаса куряча
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Філе наріжте кубиками 2 на 2 сантиметри, четвертинки м’яса без шкіри перемеліть м'ясорубкою.
- Додайте всі сухі спеції та воду та вимішуйте, поки начинка не стане липкою. Готову начинку накрийте кришкою і поставте в холодильник на 24 години.
- Через 24 години ще раз вимісіть.
- Підготовленою начинкою наповніть кишку та щільно зав’яжіть.
- Залиште маринуватися на 3 години.
- Випікайте ковбасу при температурі 170 градусів.
- Час зазвичай варіюється від 60 до 90 хвилин, залежно від розміру та товщини ковбаси.
- Впродовж першої половини часу приготування рекомендується припікати ковбасу без покриття, щоб вона здобула золотисту скоринку.
- Потім можна покрити її фольгою, щоб запобігти пересиханню, і продовжити запікання до повного приготування всередині.
- Важливо використовувати м'ясний термометр, щоб переконатися, що внутрішня температура ковбаси досягла безпечного рівня, який зазвичай становить близько 70°C для курячого м'яса.
Шинка
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Розігрійте духовку до 150°C.
- Викладіть шинку в глибоку форму для запікання. У невеликій мисці змішайте томатну пасту, подрібнений часник, олію, сіль, перець і змастіть цією сумішшю шинку з усіх боків.
- Застеліть шинку папером для випікання та накрийте її подвійним шаром алюмінієвої фольги.
- Випікайте 4 години.
- Зніміть фольгу і папір для випікання, а поруч з шинкою викладіть помідори на гілочках, розрізану горизонтально навпіл головку часнику, лавровий лист і голки розмарину.
- Поставте в духовку і продовжуйте випікати 30 хвилин або поки помідори не будуть готові. Дістаньте шинку з духовки і відставте на 20 хвилин, щоб м'ясо ввібрало сік. Подавайте з печеними помідорами і отриманим соусом.
Корейка у рукаві
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Свинячу корейку ретельно промийте і обсушіть.
- Приготуйте маринад – змішайте гірчицю, продавлений часник і всі спеції.
- Цією сумішшю слід натерти свинячу корейку маринадом, накрити фольгою і залишити в холодильнику на кілька годин (краще на ніч).
- Розігрійте духовку до 180 градусів, нагрів "верх-низ".
- Дістаньте м'ясо з холодильника і помістіть його в рукав. Злегка полийте олією і, якщо хочете, червоним вином.
- Випікайте близько години.