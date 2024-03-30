Мясные домашние блюда очень сочные и просто тают во рту. Они идеально подходят к пасхе и соусу из хрена.
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Колбаса куриная
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Филе нарежьте кубиками 2 на 2 сантиметра, четвертинки мяса без кожи перемелите мясорубкой.
- Добавьте все сухие специи и воду и вымешивайте, пока начинка не станет липкой. Готовую начинку накройте крышкой и поставьте в холодильник на 24 часа.
- Через 24 часа еще раз вымесите.
- Подготовленной начинкой наполните кишку и плотно завяжите.
- Оставьте мариноваться на 3 часа.
- Выпекайте колбасу при температуре 170 градусов.
- Время обычно варьируется от 60 до 90 минут, в зависимости от размера и толщины колбасы.
- В течение первой половины времени приготовления рекомендуется припекать колбасу без покрытия, чтобы она приобрела золотистую корочку.
- Затем можно покрыть ее фольгой, чтобы предотвратить пересыхание, и продолжить запекание до полного приготовления внутри.
- Важно использовать мясной термометр, чтобы убедиться, что внутренняя температура колбасы достигла безопасного уровня, который обычно составляет около 70°C для куриного мяса.
Ветчина
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 150°C.
- Выложите ветчину в глубокую форму для запекания. В небольшой миске смешайте томатную пасту, измельченный чеснок, масло, соль, перец и смажьте этой смесью ветчину со всех сторон.
- Застелите ветчину бумагой для выпекания и накройте ее двойным слоем алюминиевой фольги.
- Выпекайте 4 часа.
- Снимите фольгу и бумагу для выпекания, а рядом с ветчиной выложите помидоры на веточках, разрезанную горизонтально пополам головку чеснока, лавровый лист и иголки розмарина.
- Поставьте в духовку и продолжайте выпекать 30 минут или пока помидоры не будут готовы. Достаньте ветчину из духовки и отставьте на 20 минут, чтобы мясо впитало сок. Подавайте с печеными помидорами и полученным соусом.
Корейка в рукаве
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Свиную корейку тщательно промойте и обсушите.
- Приготовьте маринад – смешайте горчицу, продавленный чеснок и все специи.
- Этой смесью следует натереть свиную корейку маринадом, накрыть фольгой и оставить в холодильнике на несколько часов (лучше на ночь).
- Разогрейте духовку до 180 градусов, нагрев "верх-низ".
- Достаньте мясо из холодильника и поместите его в рукав. Слегка полейте маслом и, если хотите, красным вином.
- Выпекайте около часа.