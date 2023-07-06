Ночь на Купала – магическая. Именно во время нее девушки выбирают суженых, ищут мифический цвет папоротника. Праздничные обряды являются незаменимой частью праздника – купание до утра и обливание особой водой Иванов, очищающий костер. Не обошли волшебства и праздничных блюд.

Праздник Ивана Купала приходится на период петровки или Петрова поста. Этот пост не так строг, как Великий, но его также соблюдали. Именно поэтому блюда, которые готовили под Ивана Купала, должны быть песни.

Празднование Ивана Купала должно обязательно проходить у воды / Фото unsplash

Петровский квас

Время : 1 час + время на настаивание

: 1 час + время Порций: 5 литров

Ингредиенты :

– 800 грамм ржаных сухарей;

– 4 литра воды;

– 0,5 столовых ложек муки;

– 100 грамм сахара;

– 100 грамм меда;

– 100 грамм тертого хрена;

– 25 грамм дрожжей.

Приготовление:

В духовке хорошо поджарьте сухари и залейте кипятком.

Оставьте в сутки в теплом месте.

Затем процедите закваску через марлю в эмалированную посуду и добавьте воду.

Дрожжи и муку разведите в небольшом количестве теплого кваса, влейте в оставшуюся квасу.

В массу добавьте сахар, он должен настаиваться в теплом месте для брожения на 5 – 6 часов.

Перед тем как разливать квас в бутылки, добавьте в него мед и хрен (можно имбирь).

Бутылки с квасом закройте и поставьте в холодильник на двое суток.

Подавать с кусочками льда.

Кваша с ржаной мукой и грецкими орехами

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты :

– 300 миллилитров кваса;

– 100 грамм вяленых или копченых груш и яблок;

– 5 кусочков ржаного хлеба;

– 150 грамм хлеба для чипсов;

– 50 грамм грецких орехов;

– сок 1/2 лимона;

– щепотка красного молотого перца;

– щепотка соли.

Приготовление:

Для начала возьмите 5 кусочков ржаного хлеба и замочите в квасе на 10 минут.

Затем добавьте в смесь 100 грамм вяленых или копченых груш и яблок.

Эту смесь высыпьте в кастрюлю и доведите до кипения. Она должна полностью выхолонуть.

Удалите из хлебной смеси яблоки и груши, а массу перетрите через сито или с помощью блендера. Масса должна обладать кремовой консистенцией.

В хлебную массу влейте сок лимона и всыпьте щепотку красного молотого перца и щепотку соли.

Для приготовления ржаных чипсов: 150 грамм хлеба тонко нарежьте и подсушите в духовке при 185 градусах где-то 3 минуты.

Грецкие орехи измельчите и посыпьте квашу.

Подавайте с чипсами из ржаного хлеба.

Пирог с зеленью

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты :

для теста:

– 2 яйца куриные;

– 350 грамм пшеничной муки;

– 400 миллилитров кефира;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,5 чайной ложки пищевой соды;

– 1 чайная ложка сладкосливочного масла;

– кунжут белый по вкусу; для начинки:

– 150 грамм зеленого лука;

– 4 яйца;

– укроп по вкусу;

– соль по вкусу.

Приготовление: