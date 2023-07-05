Вареники – популярное блюдо украинской кухни, которое обязательно подают на большие религиозные праздники. Ивана Купала не исключение.

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24 канал подготовил рецепт заварных вареников с вишнями, которые понравятся каждому.

Рецепт заварных вареников с вишнями

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Заранее просеиваем муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. К муке добавляем соль, перемешиваем, добавляем кипяток и растительное масло. Обязательно вымешиваем все ложкой, чтобы не обжечь руки.
  • Кипяток быстро остывает, и не обжигает руки, поэтому почти сразу после замешивания ложкой переходить к вымешиванию теста руками.
  • Вымешиваем его на кухонной поверхности еще пару минут, тесто должно быть пластичным. Собираем тесто, оно должно быть комнатной температуры. Накрываем пищевой плёнкой или пакетом и оставляем отдохнуть на 30 минут.
  • Присыпаем поверхность мукой.
  • Раскатываем и вырезаем кружочки.
  • Начиняем их вишней без косточки и защипываем края.
  • Отвариваем вареники в подсоленной кипящей воде 3 минуты.
  • Подаем с маслом и сахаром.

Приятного аппетита!