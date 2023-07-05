Вареники – популярное блюдо украинской кухни, которое обязательно подают на большие религиозные праздники. Ивана Купала не исключение.
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24 канал подготовил рецепт заварных вареников с вишнями, которые понравятся каждому.
Рецепт заварных вареников с вишнями
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Заранее просеиваем муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. К муке добавляем соль, перемешиваем, добавляем кипяток и растительное масло. Обязательно вымешиваем все ложкой, чтобы не обжечь руки.
- Кипяток быстро остывает, и не обжигает руки, поэтому почти сразу после замешивания ложкой переходить к вымешиванию теста руками.
- Вымешиваем его на кухонной поверхности еще пару минут, тесто должно быть пластичным. Собираем тесто, оно должно быть комнатной температуры. Накрываем пищевой плёнкой или пакетом и оставляем отдохнуть на 30 минут.
- Присыпаем поверхность мукой.
- Раскатываем и вырезаем кружочки.
- Начиняем их вишней без косточки и защипываем края.
- Отвариваем вареники в подсоленной кипящей воде 3 минуты.
- Подаем с маслом и сахаром.
Приятного аппетита!