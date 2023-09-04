Ребенку важно давать перекус в школу не только с точки зрения здорового питания, но и по другим важным причинам. Он дает детям дополнительную энергию, необходимую для активностей на уроках, физкультуре и играх на школьном дворе.

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Доступ к перекусам помогает избежать голода, что может отвлекать детей от обучения. Потребность в пище может оказывать влияние на сосредоточенность и обучение.

Перекусы также могут быть временем для общения с одноклассниками и учителями. Они помогают устанавливать социальные связи и чувствовать себя более комфортно в школьной среде.

Рецепт мафинов для школьника

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Такие аппетитные / Фото uwielbiam

Ингредиенты :

– 1 стакан черники;

– 1,5 стакана пшеничной муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– щепотка морской соли;

– 2/3 стакана сахара;

– треть стакана растопленного сливочного масла;

– пол стакана молока;

– 1 большое яйцо;

– ваниль по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Чернику промойте и обсушите.

В миску добавьте муку, разрыхлитель и соль. Отложите 1 столовую ложку сахара, чтобы посыпать мафины, а остальное добавьте в миску с мукой и все перемешайте.

В другую миску вылейте растопленное масло, добавьте молоко, яйцо и ваниль.

Перемешайте венчиком или вилкой.

Вылейте в миску с сухими ингредиентами и осторожно перемешайте ложкой.

В середине перемешивания добавьте чернику и перемешайте до конца, то есть пока не исчезнет сыпучая мука.

Наполните формочки для кексов тестом и посыпьте ложкой сахара. Поставьте в духовку примерно на 20 минут (проверьте готовность деревянной палочкой).