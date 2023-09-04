Ребенку важно давать перекус в школу не только с точки зрения здорового питания, но и по другим важным причинам. Он дает детям дополнительную энергию, необходимую для активностей на уроках, физкультуре и играх на школьном дворе.
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Доступ к перекусам помогает избежать голода, что может отвлекать детей от обучения. Потребность в пище может оказывать влияние на сосредоточенность и обучение.
Перекусы также могут быть временем для общения с одноклассниками и учителями. Они помогают устанавливать социальные связи и чувствовать себя более комфортно в школьной среде.
Рецепт мафинов для школьника
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Такие аппетитные / Фото uwielbiam
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Чернику промойте и обсушите.
- В миску добавьте муку, разрыхлитель и соль. Отложите 1 столовую ложку сахара, чтобы посыпать мафины, а остальное добавьте в миску с мукой и все перемешайте.
- В другую миску вылейте растопленное масло, добавьте молоко, яйцо и ваниль.
- Перемешайте венчиком или вилкой.
- Вылейте в миску с сухими ингредиентами и осторожно перемешайте ложкой.
- В середине перемешивания добавьте чернику и перемешайте до конца, то есть пока не исчезнет сыпучая мука.
- Наполните формочки для кексов тестом и посыпьте ложкой сахара. Поставьте в духовку примерно на 20 минут (проверьте готовность деревянной палочкой).