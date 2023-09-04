Ребенку важно давать перекус в школу не только с точки зрения здорового питания, но и по другим важным причинам. Он дает детям дополнительную энергию, необходимую для активностей на уроках, физкультуре и играх на школьном дворе.

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Доступ к перекусам помогает избежать голода, что может отвлекать детей от обучения. Потребность в пище может оказывать влияние на сосредоточенность и обучение.

Перекусы также могут быть временем для общения с одноклассниками и учителями. Они помогают устанавливать социальные связи и чувствовать себя более комфортно в школьной среде.

Рецепт мафинов для школьника

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Такие аппетитные / Фото uwielbiam

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 200 градусов.
  • Чернику промойте и обсушите.
  • В миску добавьте муку, разрыхлитель и соль. Отложите 1 столовую ложку сахара, чтобы посыпать мафины, а остальное добавьте в миску с мукой и все перемешайте.
  • В другую миску вылейте растопленное масло, добавьте молоко, яйцо и ваниль.
  • Перемешайте венчиком или вилкой.
  • Вылейте в миску с сухими ингредиентами и осторожно перемешайте ложкой.
  • В середине перемешивания добавьте чернику и перемешайте до конца, то есть пока не исчезнет сыпучая мука.
  • Наполните формочки для кексов тестом и посыпьте ложкой сахара. Поставьте в духовку примерно на 20 минут (проверьте готовность деревянной палочкой).