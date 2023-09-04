Дитині важливо давати перекус в школу не лише з погляду здорового харчування, але і з інших важливих причин. Він дає дітям додаткову енергію, необхідну для активностей на уроках, фізкультурі, та іграх на шкільному подвір'ї.
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Доступ до перекусів допомагає уникнути голоду, що може відвертати увагу дітей від навчання. Потреба у їжі може впливати на зосередженість та навчання.
Перекуси також можуть бути часом для спілкування з однокласниками та вчителями. Вони допомагають встановлювати соціальні зв'язки та відчувати себе більш комфортно в шкільному середовищі.
Рецепт мафінів для школяра
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Такі апетитні / Фото uwielbiam
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Чорницю промийте й обсушіть.
- У миску додайте борошно, розпушувач і сіль. Відкладіть 1 столову ложку цукру, щоб посипати мафіни, а решту додайте в миску з борошном і все перемішайте.
- В іншу миску вилийте розтоплене масло, додайте молоко, яйце і ваніль.
- Перемішайте віночком або виделкою.
- Вилийте в миску з сухими інгредієнтами та обережно перемішайте ложкою.
- В середині перемішування додайте чорницю і перемішайте до кінця, тобто поки не зникне сипуче борошно.
- Наповніть формочки для кексів тістом і посипте ложкою цукру. Поставте в духовку приблизно на 20 хвилин (перевірте готовність деревяною паличкою).