Простая, но такая вкусная классика: рецепт пасты с грибами
31 июля 2024, 10:17Читати новину українською
Источник:love and lemons
Паста с грибами – это классическое блюдо, которое прекрасно подходит для любого случая. Оно сочетает в себе нежность и насыщенный вкус грибов.
Это гармоничное и сытное блюдо. Выбор грибов может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений и доступности ингредиентов.
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Паста с грибами
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 400 грамм пасты (спагетти, фетучини или ваш любимый вид);
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 200 грамм шампиньонов или других грибов;
– 1 средняя луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– 100 миллилитров сухого белого вина;
– 200 миллилитров сливок;
– 50 грамм пармезана;
– соль и перец по вкусу;
– свежая петрушка для украшения.
Приготовление:
- Поставьте большую кастрюлю с подсоленной водой на огонь и доведите до кипения.
- Добавьте пасту и варите до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке.
- Слейте воду, оставив немного воды для пасты.
- В большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте нарезанные грибы и жарьте, пока они не станут золотистыми и не выпустят свою жидкость.
- Добавьте лук и чеснок и жарьте еще 2 – 3 минуты, пока они не станут мягкими.
- Влейте белое вино и дайте ему испариться, помешивая, чтобы поднять все карамелизированные кусочки со дна сковороды.
- Уменьшите огонь и добавьте сливки.
- Варите, помешивая, пока соус не загустеет.
- Добавьте вареную пасту к соусу и перемешайте, чтобы равномерно покрыть ее соусом. Добавьте натертый пармезан, соль и перец по вкусу.
- Если соус кажется слишком густым, добавьте немного воды, оставшейся от варки пасты.
- Подавайте горячей, украсив свежей петрушкой.