Простая, но такая вкусная классика: рецепт пасты с грибами

31 июля 2024, 10:17
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Источник:

love and lemons

Паста с грибами – это классическое блюдо, которое прекрасно подходит для любого случая. Оно сочетает в себе нежность и насыщенный вкус грибов.

Это гармоничное и сытное блюдо. Выбор грибов может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений и доступности ингредиентов.

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Паста с грибами

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 грамм пасты (спагетти, фетучини или ваш любимый вид);
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 200 грамм шампиньонов или других грибов;
– 1 средняя луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– 100 миллилитров сухого белого вина;
– 200 миллилитров сливок;
– 50 грамм пармезана;
– соль и перец по вкусу;
– свежая петрушка для украшения.

Приготовление:

  1. Поставьте большую кастрюлю с подсоленной водой на огонь и доведите до кипения.
  2. Добавьте пасту и варите до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке.
  3. Слейте воду, оставив немного воды для пасты.
  4. В большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте нарезанные грибы и жарьте, пока они не станут золотистыми и не выпустят свою жидкость.
  5. Добавьте лук и чеснок и жарьте еще 2 – 3 минуты, пока они не станут мягкими.
  6. Влейте белое вино и дайте ему испариться, помешивая, чтобы поднять все карамелизированные кусочки со дна сковороды.
  7. Уменьшите огонь и добавьте сливки.
  8. Варите, помешивая, пока соус не загустеет.
  9. Добавьте вареную пасту к соусу и перемешайте, чтобы равномерно покрыть ее соусом. Добавьте натертый пармезан, соль и перец по вкусу.
  10. Если соус кажется слишком густым, добавьте немного воды, оставшейся от варки пасты.
  11. Подавайте горячей, украсив свежей петрушкой.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська