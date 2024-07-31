Простая, но такая вкусная классика: рецепт пасты с грибами

Паста с грибами – это классическое блюдо, которое прекрасно подходит для любого случая. Оно сочетает в себе нежность и насыщенный вкус грибов.

Это гармоничное и сытное блюдо. Выбор грибов может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений и доступности ингредиентов.

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Паста с грибами

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

– 400 грамм пасты (спагетти, фетучини или ваш любимый вид);– 2 столовые ложки оливкового масла;– 200 грамм шампиньонов или других грибов;– 1 средняя луковица;– 3 зубчика чеснока;– 100 миллилитров сухого белого вина;– 200 миллилитров сливок;– 50 грамм пармезана;– соль и перец по вкусу;– свежая петрушка для украшения.

Приготовление:

Поставьте большую кастрюлю с подсоленной водой на огонь и доведите до кипения. Добавьте пасту и варите до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Слейте воду, оставив немного воды для пасты. В большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте нарезанные грибы и жарьте, пока они не станут золотистыми и не выпустят свою жидкость. Добавьте лук и чеснок и жарьте еще 2 – 3 минуты, пока они не станут мягкими. Влейте белое вино и дайте ему испариться, помешивая, чтобы поднять все карамелизированные кусочки со дна сковороды. Уменьшите огонь и добавьте сливки. Варите, помешивая, пока соус не загустеет. Добавьте вареную пасту к соусу и перемешайте, чтобы равномерно покрыть ее соусом. Добавьте натертый пармезан, соль и перец по вкусу. Если соус кажется слишком густым, добавьте немного воды, оставшейся от варки пасты. Подавайте горячей, украсив свежей петрушкой.