Это сочетание создает отличный баланс вкусов и текстур. Такое блюдо не только легко готовится, но и выглядит крайне аппетитно!

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Кабачки с фаршем в духовке

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Промойте кабачки, разрежьте их пополам вдоль и удалите середину ложкой, образовав "лодочки".
  3. Нагрейте оливковое масло на сковороде на среднем огне. Добавьте измельченный лук и чеснок, обжаривайте до прозрачности, примерно 3 – 4 минуты.
  4. Добавьте мясной фарш в сковороду и жарьте, помешивая, пока он не станет коричневым.
  5. Добавьте соль, перец и итальянские травы, перемешайте.
  6. Добавьте томатный соус и продолжайте готовить еще 5 минут, пока соус не загустеет.
  7. Наполните кабачковые "лодочки" фаршем и выложите их на противень, застеленный пергаментом.
  8. Посыпьте натертым сыром каждую "лодочку" и запекайте в духовке в течение 25 – 30 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сыр – золотисто-коричневым.