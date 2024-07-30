Это сочетание создает отличный баланс вкусов и текстур. Такое блюдо не только легко готовится, но и выглядит крайне аппетитно!

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Кабачки с фаршем в духовке

Время: 50 минут

50 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 средних кабачка;

– 500 грамм мясного фарша (свинина, говядина или смешанный);

– 1 средняя луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 200 грамм томатного соуса;

– 1 чайная ложка соли;

– пол чайной ложки черного молотого перца;

– 1 чайная ложка итальянских трав;

– 100 грамм твердого сыра;

– 1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Промойте кабачки, разрежьте их пополам вдоль и удалите середину ложкой, образовав "лодочки". Нагрейте оливковое масло на сковороде на среднем огне. Добавьте измельченный лук и чеснок, обжаривайте до прозрачности, примерно 3 – 4 минуты. Добавьте мясной фарш в сковороду и жарьте, помешивая, пока он не станет коричневым. Добавьте соль, перец и итальянские травы, перемешайте. Добавьте томатный соус и продолжайте готовить еще 5 минут, пока соус не загустеет. Наполните кабачковые "лодочки" фаршем и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте натертым сыром каждую "лодочку" и запекайте в духовке в течение 25 – 30 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сыр – золотисто-коричневым.

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