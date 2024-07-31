Це гармонійна та ситна страва. Вибір грибів може варіюватися залежно від ваших вподобань та доступності інгредієнтів.
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Паста з грибами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Поставте велику каструлю з підсоленою водою на вогонь і доведіть до кипіння.
- Додайте пасту і варіть до стану аль денте згідно з інструкцією на упаковці.
- Злийте воду, залишивши трохи води для пасти.
- У великій сковороді нагрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте нарізані гриби та смажте, поки вони не стануть золотистими та не випустять свою рідину.
- Додайте цибулю та часник і смажте ще 2 – 3 хвилини, поки вони не стануть м'якими.
- Влийте біле вино і дайте йому випаруватися, помішуючи, щоб підняти всі карамелізовані шматочки з дна сковороди.
- Зменшіть вогонь і додайте вершки.
- Варіть, помішуючи, доки соус не загусне.
- Додайте варену пасту до соусу і перемішайте, щоб рівномірно покрити її соусом. Додайте натертий пармезан, сіль і перець до смаку.
- Якщо соус здається занадто густим, додайте трохи води, що залишилася від варіння пасти.
- Подавайте гарячою, прикрасивши свіжою петрушкою.