Это гармоничное и сытное блюдо. Выбор грибов может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений и доступности ингредиентов.
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Паста с грибами
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Поставьте большую кастрюлю с подсоленной водой на огонь и доведите до кипения.
- Добавьте пасту и варите до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке.
- Слейте воду, оставив немного воды для пасты.
- В большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте нарезанные грибы и жарьте, пока они не станут золотистыми и не выпустят свою жидкость.
- Добавьте лук и чеснок и жарьте еще 2 – 3 минуты, пока они не станут мягкими.
- Влейте белое вино и дайте ему испариться, помешивая, чтобы поднять все карамелизированные кусочки со дна сковороды.
- Уменьшите огонь и добавьте сливки.
- Варите, помешивая, пока соус не загустеет.
- Добавьте вареную пасту к соусу и перемешайте, чтобы равномерно покрыть ее соусом. Добавьте натертый пармезан, соль и перец по вкусу.
- Если соус кажется слишком густым, добавьте немного воды, оставшейся от варки пасты.
- Подавайте горячей, украсив свежей петрушкой.