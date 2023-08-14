Блюда на Успенский пост: что приготовить, чтобы было вкусно и сытно

Во время Успенского поста, который начинается 14 августа, верующие христиане пытаются соблюдать правила питания. Они отказываются от мясных продуктов и предпочитают растительную пищу.

Успенский пост длится две недели с 14 по 27 августа. Чтобы провести его легко и без лишней мороки на кухне – воспользуйтесь нашими рецептами.

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Фасоль в томатном соусе

Время: 35 минут

35 минут Порции : 4

– 300 граммов белой фасоли;– 2 зубчика чеснока;– 40 граммов томатной пасты;– 40 граммов кетчупа;– 200 граммов воды;– 20 граммов сахара;– 7 граммов соли;– 3 грамма черного молотого перца.

Приготовление:

Заранее замачиваем фасоль в воде, отвариваем ее до готовности, или выбираем уже готовую.

Переводим кастрюлю, добавляем воды, кетчупа и томатной пасты.

Сдабриваем все специями и тушим 15 минут.

Фасоль в томатном соусе можно подавать теплой или холодной.

Приятного аппетита!

Овощной бульон

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

– корень пастернака;– веточка петрушки;– свежая кинза;– 1 лук желтый репчатый;– 1 головка чеснока;– 100 граммов корня имбиря;– 3 пера зеленого лука;– 50 грамм сушеных грибов;– 3 штуки спаржи;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Обрезанные стебли и корешки от петрушки и кинзы промываем и перевязываем веревкой, чтобы они не распались. Переводим в кастрюлю.

Луковицу и чеснок очищаем от лишней шелухи и делаем надрезы. Добавляем в зелень с другими ингредиентами. Заливаем водой и отправляем на умеренный огонь.

Бульон нужно варить не больше 30 минут. После этого снимаем с огня и процеживаем его. Сушеные грибы измельчаем и добавляем в бульон. Их можно заменить другими сушеными лесными грибами.

Используем такой бульон как основу для супа с лапшой или равиоли. Для более глубокого вкуса можно добавлять оливковое или кунжутное масло или масло с чили-перцем.

Приятного аппетита!

Голубцы с рисом и грибами

Время: 2 часа

2 часа Порции : 4 – 6

– 600 граммов белокочанной капусты;– 200 граммов риса;– 1 репчатый лук;– 1 морковь;– 100 граммов шампиньонов;– соль;– черный молотый перец;– 40 граммов масла.

Приготовление:

Моем грибы и нарезаем кусочками. Рис промываем и варим до полуготовности.

Лук и морковь очищаем и нарезаем произвольными кусочками или натираем на терке.

Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем грибы, лук и морковь. Смешиваем рис и жареные овощи с грибами, сдабриваем специями. Перемешиваем все.

Капустные листья пропариваем, срезаем утолщенную часть. На каждый лист ложкой выкладываем начинку и заворачиваем конвертом. Составляем голубцы в кастрюлю, заливаем горячей водой. Добавляем специи и тушим 40 минут.

Приятного аппетита!

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