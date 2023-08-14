Блюда на Успенский пост: что приготовить, чтобы было вкусно и сытно
14 августа 2023, 17:37Читати новину українською
Источник:Шуба Лайф
Во время Успенского поста, который начинается 14 августа, верующие христиане пытаются соблюдать правила питания. Они отказываются от мясных продуктов и предпочитают растительную пищу.
Успенский пост длится две недели с 14 по 27 августа. Чтобы провести его легко и без лишней мороки на кухне – воспользуйтесь нашими рецептами.
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Фасоль в томатном соусе
- Время: 35 минут
- Порции : 4
– 300 граммов белой фасоли;
– 2 зубчика чеснока;
– 40 граммов томатной пасты;
– 40 граммов кетчупа;
– 200 граммов воды;
– 20 граммов сахара;
– 7 граммов соли;
– 3 грамма черного молотого перца.
Приготовление:
- Заранее замачиваем фасоль в воде, отвариваем ее до готовности, или выбираем уже готовую.
- Переводим кастрюлю, добавляем воды, кетчупа и томатной пасты.
- Сдабриваем все специями и тушим 15 минут.
- Фасоль в томатном соусе можно подавать теплой или холодной.
Приятного аппетита!
Овощной бульон
- Время: 45 минут
- Порции: 4
– корень пастернака;
– веточка петрушки;
– свежая кинза;
– 1 лук желтый репчатый;
– 1 головка чеснока;
– 100 граммов корня имбиря;
– 3 пера зеленого лука;
– 50 грамм сушеных грибов;
– 3 штуки спаржи;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Обрезанные стебли и корешки от петрушки и кинзы промываем и перевязываем веревкой, чтобы они не распались. Переводим в кастрюлю.
- Луковицу и чеснок очищаем от лишней шелухи и делаем надрезы. Добавляем в зелень с другими ингредиентами. Заливаем водой и отправляем на умеренный огонь.
- Бульон нужно варить не больше 30 минут. После этого снимаем с огня и процеживаем его. Сушеные грибы измельчаем и добавляем в бульон. Их можно заменить другими сушеными лесными грибами.
- Используем такой бульон как основу для супа с лапшой или равиоли. Для более глубокого вкуса можно добавлять оливковое или кунжутное масло или масло с чили-перцем.
Приятного аппетита!
Голубцы с рисом и грибами
- Время: 2 часа
- Порции : 4 – 6
– 600 граммов белокочанной капусты;
– 200 граммов риса;
– 1 репчатый лук;
– 1 морковь;
– 100 граммов шампиньонов;
– соль;
– черный молотый перец;
– 40 граммов масла.
Приготовление:
- Моем грибы и нарезаем кусочками. Рис промываем и варим до полуготовности.
- Лук и морковь очищаем и нарезаем произвольными кусочками или натираем на терке.
- Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем грибы, лук и морковь. Смешиваем рис и жареные овощи с грибами, сдабриваем специями. Перемешиваем все.
- Капустные листья пропариваем, срезаем утолщенную часть. На каждый лист ложкой выкладываем начинку и заворачиваем конвертом. Составляем голубцы в кастрюлю, заливаем горячей водой. Добавляем специи и тушим 40 минут.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить греческий гирос, а курятину заменить во время продвижения на кусочки феты.