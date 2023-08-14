Блюда на Успенский пост: что приготовить, чтобы было вкусно и сытно

14 августа 2023, 17:37
Читати новину українською

Источник:

Шуба Лайф

Во время Успенского поста, который начинается 14 августа, верующие христиане пытаются соблюдать правила питания. Они отказываются от мясных продуктов и предпочитают растительную пищу.

Успенский пост длится две недели с 14 по 27 августа. Чтобы провести его легко и без лишней мороки на кухне – воспользуйтесь нашими рецептами.

Читайте также Вкусно вместе с "Бащинским": готовим летние салаты для идеального обеда или ужина

Фасоль в томатном соусе

  • Время: 35 минут
  • Порции : 4
Ингредиенты:
– 300 граммов белой фасоли;
– 2 зубчика чеснока;
– 40 граммов томатной пасты;
– 40 граммов кетчупа;
– 200 граммов воды;
– 20 граммов сахара;
– 7 граммов соли;
– 3 грамма черного молотого перца.

Приготовление:

  • Заранее замачиваем фасоль в воде, отвариваем ее до готовности, или выбираем уже готовую.
  • Переводим кастрюлю, добавляем воды, кетчупа и томатной пасты.
  • Сдабриваем все специями и тушим 15 минут.
  • Фасоль в томатном соусе можно подавать теплой или холодной.

Приятного аппетита!

Овощной бульон

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– корень пастернака;
– веточка петрушки;
– свежая кинза;
– 1 лук желтый репчатый;
– 1 головка чеснока;
– 100 граммов корня имбиря;
– 3 пера зеленого лука;
– 50 грамм сушеных грибов;
– 3 штуки спаржи;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Обрезанные стебли и корешки от петрушки и кинзы промываем и перевязываем веревкой, чтобы они не распались. Переводим в кастрюлю.
  • Луковицу и чеснок очищаем от лишней шелухи и делаем надрезы. Добавляем в зелень с другими ингредиентами. Заливаем водой и отправляем на умеренный огонь.
  • Бульон нужно варить не больше 30 минут. После этого снимаем с огня и процеживаем его. Сушеные грибы измельчаем и добавляем в бульон. Их можно заменить другими сушеными лесными грибами.
  • Используем такой бульон как основу для супа с лапшой или равиоли. Для более глубокого вкуса можно добавлять оливковое или кунжутное масло или масло с чили-перцем.

Приятного аппетита!

Голубцы с рисом и грибами

  • Время: 2 часа
  • Порции : 4 – 6
Ингредиенты:
– 600 граммов белокочанной капусты;
– 200 граммов риса;
– 1 репчатый лук;
– 1 морковь;
– 100 граммов шампиньонов;
– соль;
– черный молотый перец;
– 40 граммов масла.

Приготовление:

  • Моем грибы и нарезаем кусочками. Рис промываем и варим до полуготовности.
  • Лук и морковь очищаем и нарезаем произвольными кусочками или натираем на терке.
  • Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем грибы, лук и морковь. Смешиваем рис и жареные овощи с грибами, сдабриваем специями. Перемешиваем все.
  • Капустные листья пропариваем, срезаем утолщенную часть. На каждый лист ложкой выкладываем начинку и заворачиваем конвертом. Составляем голубцы в кастрюлю, заливаем горячей водой. Добавляем специи и тушим 40 минут.

Приятного аппетита!

Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить греческий гирос, а курятину заменить во время продвижения на кусочки феты.
Автор: Богданна Рибак