Успенський піст триває два тижні, з 14 по 27 серпня. Аби провести його легко та без зайвої мороки на кухні – скористайтеся нашими рецептами.

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Квасоля в томатному соусі

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Заздалегідь замочуємо квасолю у воді, відварюємо її воді до готовності, або обираємо вже готову.
  • Перекладаємо її каструлю, додаємо води, кетчупу та томатної пасти.
  • Присмачуємо все спеціями та тушкуємо 15 хвилин.
  • Квасолю у томатному соусі можна подавати теплою або холодною.

Смачного!

Овочевий бульйон

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Обрізані стебла та корінці від петрушки й кінзи промиваємо та перев'язуємо мотузкою, щоб вони не розпалися. Перекладаємо у каструлю.
  • Цибулину та часник очищуємо від зайвого лушпиння та робимо надрізи. Додаємо до зелені з іншими інгредієнтами. Заливаємо водою та відправляємо на помірний вогонь.
  • Бульйон треба варити не більше 30 хвилин. Після цього знімаємо з вогню та проціджуємо його. Сушені гриби подрібнюємо й додаємо до бульйону. Їх можна замінити іншими сушеними лісовими грибами.
  • Використовуємо такий бульйон як основу для супу з локшиною чи равіолі. Для глибшого смаку можна додавати оливкову чи кунжутну олію, або олію з чілі-перцем.

Смачного!

Голубці з рисом і грибами

  • Час: 2 години
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Миємо гриби та нарізаємо шматочками. Рис промиваємо і варимо до напівготовності.
  • Цибулю і моркву очищуємо та нарізаємо довільними шматочками, або натираємо на тертці.
  • Розігріваємо сковорідку з олією і обсмажуємо гриби, цибулю і моркву. Змішуємо рис і смажені овочі з грибами, присмачуємо спеціями. Перемішуємо все.
  • Капустяні листки пропарюємо, зрізаємо потовщену частину. На кожний листок ложкою викладаємо начинку і загортаємо конвертом. Складаємо голубці в каструлю, заливаємо гарячою водою. Додаємо спецій і тушкуємо 40 хвилин.

Смачного!