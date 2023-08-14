Успенський піст триває два тижні, з 14 по 27 серпня. Аби провести його легко та без зайвої мороки на кухні – скористайтеся нашими рецептами.

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Квасоля в томатному соусі

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів білої квасолі;

– 2 зубчики часнику;

– 40 грамів томатної пасти;

– 40 грамів кетчупу;

– 200 грамів води;

– 20 грамів цукру;

– 7 грамів солі;

– 3 грами чорного меленого перцю.

Приготування:

Заздалегідь замочуємо квасолю у воді, відварюємо її воді до готовності, або обираємо вже готову.

Перекладаємо її каструлю, додаємо води, кетчупу та томатної пасти.

Присмачуємо все спеціями та тушкуємо 15 хвилин.

Квасолю у томатному соусі можна подавати теплою або холодною.

Смачного!

Овочевий бульйон

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– корінь пастернаку;

– гілочка петрушки;

– свіжа кінза;

– 1 цибуля жовта ріпчаста;

– 1 головка часнику;

– 100 грамів кореня імбиру;

– 3 пера зеленої цибулі;

– 50 грамів сушених грибів;

– 3 штуки спаржі;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Обрізані стебла та корінці від петрушки й кінзи промиваємо та перев'язуємо мотузкою, щоб вони не розпалися. Перекладаємо у каструлю.

Цибулину та часник очищуємо від зайвого лушпиння та робимо надрізи. Додаємо до зелені з іншими інгредієнтами. Заливаємо водою та відправляємо на помірний вогонь.

Бульйон треба варити не більше 30 хвилин. Після цього знімаємо з вогню та проціджуємо його. Сушені гриби подрібнюємо й додаємо до бульйону. Їх можна замінити іншими сушеними лісовими грибами.

Використовуємо такий бульйон як основу для супу з локшиною чи равіолі. Для глибшого смаку можна додавати оливкову чи кунжутну олію, або олію з чілі-перцем.

Смачного!

Голубці з рисом і грибами

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 600 грамів білоголової капусти;

– 200 грамів рису;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 морква;

– 100 грамів печериць;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 40 грамів олії.

Приготування:

Миємо гриби та нарізаємо шматочками. Рис промиваємо і варимо до напівготовності.

Цибулю і моркву очищуємо та нарізаємо довільними шматочками, або натираємо на тертці.

Розігріваємо сковорідку з олією і обсмажуємо гриби, цибулю і моркву. Змішуємо рис і смажені овочі з грибами, присмачуємо спеціями. Перемішуємо все.

Капустяні листки пропарюємо, зрізаємо потовщену частину. На кожний листок ложкою викладаємо начинку і загортаємо конвертом. Складаємо голубці в каструлю, заливаємо гарячою водою. Додаємо спецій і тушкуємо 40 хвилин.

Смачного!

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