Успенський піст триває два тижні, з 14 по 27 серпня. Аби провести його легко та без зайвої мороки на кухні – скористайтеся нашими рецептами.
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Квасоля в томатному соусі
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Заздалегідь замочуємо квасолю у воді, відварюємо її воді до готовності, або обираємо вже готову.
- Перекладаємо її каструлю, додаємо води, кетчупу та томатної пасти.
- Присмачуємо все спеціями та тушкуємо 15 хвилин.
- Квасолю у томатному соусі можна подавати теплою або холодною.
Смачного!
Овочевий бульйон
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Обрізані стебла та корінці від петрушки й кінзи промиваємо та перев'язуємо мотузкою, щоб вони не розпалися. Перекладаємо у каструлю.
- Цибулину та часник очищуємо від зайвого лушпиння та робимо надрізи. Додаємо до зелені з іншими інгредієнтами. Заливаємо водою та відправляємо на помірний вогонь.
- Бульйон треба варити не більше 30 хвилин. Після цього знімаємо з вогню та проціджуємо його. Сушені гриби подрібнюємо й додаємо до бульйону. Їх можна замінити іншими сушеними лісовими грибами.
- Використовуємо такий бульйон як основу для супу з локшиною чи равіолі. Для глибшого смаку можна додавати оливкову чи кунжутну олію, або олію з чілі-перцем.
Смачного!
Голубці з рисом і грибами
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Миємо гриби та нарізаємо шматочками. Рис промиваємо і варимо до напівготовності.
- Цибулю і моркву очищуємо та нарізаємо довільними шматочками, або натираємо на тертці.
- Розігріваємо сковорідку з олією і обсмажуємо гриби, цибулю і моркву. Змішуємо рис і смажені овочі з грибами, присмачуємо спеціями. Перемішуємо все.
- Капустяні листки пропарюємо, зрізаємо потовщену частину. На кожний листок ложкою викладаємо начинку і загортаємо конвертом. Складаємо голубці в каструлю, заливаємо гарячою водою. Додаємо спецій і тушкуємо 40 хвилин.
Смачного!