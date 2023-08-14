Гирос по-домашнему может приготовить каждый. Это очень простое блюдо, хотя и состоит из большого количества ингредиентов.
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Чаще всего для гирос используют самое куриное мясо. Оно более нежное и отлично сочетается с известным дзадзики соусом. Домашняя пита, хорошо пропитанная чесноком, имеет невероятный аромат и сделает блюдо очень вкусным.
Рецепт гирос с курицей
- Время: 1 час
- Порции: 2
Приготовление:
- Для приготовления пойти все ингредиенты нужно смешать и замесить тесто, скачать его в шарик. После этого выложить в сосуд и немного посыпать мукой. На 30 минут оставить в холодильнике, чтобы тесто отдохнуло.
- Огурец и чеснок натираем на мелкой терке. Добавляем оливковое масло и солим. Зелень мелко нарезаем ножом. Все ингредиенты хорошо перемешать вместе с йогуртом и оставить в холодильнике на 15–20 минут.
- Куриное филе нарезать небольшими ломтиками. Солим и перчим, далее обжариваем на оливковом масле до образования золотистой корочки.
- Нарезаем все овощи для начинки произвольными кусочками.
- Достаем тесто из холодильника и разделяем на две части. Каждую из них раскатываем скалкой в виде небольших тонких лепешек, которые поместятся на сковороду.
- Предварительно разогреваем сковороду, добавляем оливковое масло. Жарим лепешки с обеих сторон до образования коричневых точек.
- Уже готовый корж немного смазываем соусом и выкладываем листья салата. Сверху добавляем ингредиенты для начинки: курицу, огурец, помидоры, перец, картофель. Заворачиваем лепешку, внутрь можно добавить еще соуса.
Приятного аппетита!
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