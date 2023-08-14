Гирос по-домашнему может приготовить каждый. Это очень простое блюдо, хотя и состоит из большого количества ингредиентов.

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Чаще всего для гирос используют самое куриное мясо. Оно более нежное и отлично сочетается с известным дзадзики соусом. Домашняя пита, хорошо пропитанная чесноком, имеет невероятный аромат и сделает блюдо очень вкусным.

Рецепт гирос с курицей

Время: 1 час

1 час Порции: 2

Ингредиенты для ухода:

– 250 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов воды;

– 40 граммов кефира;

– 1 яйцо;

– половина чайной ложки разрыхлителя для теста;

– соль;

– половина чайной ложки сахара;

– 1 ложка масла.

Для начинки:

– 150 граммов густого йогурта;

– 1 огурец;

– 2 зубчика чеснока;

– зелень (мята, укроп, базилик);

– оливковое масло;

– 400 граммов курицы;

– 300 граммов картофеля фри;

– 2 помидора;

– 1 огурец;

– 1 сладкий перец;

– 2 салатных лука;

– листья салата.

Приготовление:

Для приготовления пойти все ингредиенты нужно смешать и замесить тесто, скачать его в шарик. После этого выложить в сосуд и немного посыпать мукой. На 30 минут оставить в холодильнике, чтобы тесто отдохнуло.

Огурец и чеснок натираем на мелкой терке. Добавляем оливковое масло и солим. Зелень мелко нарезаем ножом. Все ингредиенты хорошо перемешать вместе с йогуртом и оставить в холодильнике на 15–20 минут.

Куриное филе нарезать небольшими ломтиками. Солим и перчим, далее обжариваем на оливковом масле до образования золотистой корочки.

Нарезаем все овощи для начинки произвольными кусочками.

Достаем тесто из холодильника и разделяем на две части. Каждую из них раскатываем скалкой в виде небольших тонких лепешек, которые поместятся на сковороду.

Предварительно разогреваем сковороду, добавляем оливковое масло. Жарим лепешки с обеих сторон до образования коричневых точек.

Уже готовый корж немного смазываем соусом и выкладываем листья салата. Сверху добавляем ингредиенты для начинки: курицу, огурец, помидоры, перец, картофель. Заворачиваем лепешку, внутрь можно добавить еще соуса.

Приятного аппетита!

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