Успенский пост длится две недели с 14 по 27 августа. Чтобы провести его легко и без лишней мороки на кухне – воспользуйтесь нашими рецептами.
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Фасоль в томатном соусе
- Время: 35 минут
- Порции : 4
Приготовление:
- Заранее замачиваем фасоль в воде, отвариваем ее до готовности, или выбираем уже готовую.
- Переводим кастрюлю, добавляем воды, кетчупа и томатной пасты.
- Сдабриваем все специями и тушим 15 минут.
- Фасоль в томатном соусе можно подавать теплой или холодной.
Приятного аппетита!
Овощной бульон
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Обрезанные стебли и корешки от петрушки и кинзы промываем и перевязываем веревкой, чтобы они не распались. Переводим в кастрюлю.
- Луковицу и чеснок очищаем от лишней шелухи и делаем надрезы. Добавляем в зелень с другими ингредиентами. Заливаем водой и отправляем на умеренный огонь.
- Бульон нужно варить не больше 30 минут. После этого снимаем с огня и процеживаем его. Сушеные грибы измельчаем и добавляем в бульон. Их можно заменить другими сушеными лесными грибами.
- Используем такой бульон как основу для супа с лапшой или равиоли. Для более глубокого вкуса можно добавлять оливковое или кунжутное масло или масло с чили-перцем.
Приятного аппетита!
Голубцы с рисом и грибами
- Время: 2 часа
- Порции : 4 – 6
Приготовление:
- Моем грибы и нарезаем кусочками. Рис промываем и варим до полуготовности.
- Лук и морковь очищаем и нарезаем произвольными кусочками или натираем на терке.
- Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем грибы, лук и морковь. Смешиваем рис и жареные овощи с грибами, сдабриваем специями. Перемешиваем все.
- Капустные листья пропариваем, срезаем утолщенную часть. На каждый лист ложкой выкладываем начинку и заворачиваем конвертом. Составляем голубцы в кастрюлю, заливаем горячей водой. Добавляем специи и тушим 40 минут.
Приятного аппетита!