Томатный соус придаст блюду сочности. Обязательно попробуйте его приготовить – вам понравится.
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Лавашевые рулетики с картофелем
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Картофель почистьте, сварите до готовности и растолките в пюре. Лук порежьте кубиком и обжарьте на растительном масле до золотистости.
- К пюре добавьте жареный лук, консервированную кукурузу, соль и хорошо перемешайте.
- Разверните лист лаваша и нанесите равномерным слоем картофельную начинку. Полейте 2 – 3 столовыми ложками томатного соуса и заверните рулетом.
- Прямоугольную форму застелите пергаментом, выложите в нее рулетики и полейте оставшимся томатным соусом.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 17 – 18 минут.