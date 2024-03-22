Томатний соус додасть страви соковитості. Обов'язково спробуйте її приготувати – вам сподобається.

Варто спробувати Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів

Лавашеві рулетики з картоплею

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Картоплю почистьте, зваріть до готовності та потовчіть у пюре. Цибулю поріжте кубиком і обсмажте на олії до золотистості.
  2. До пюре додайте смажену цибулю, консервовану кукурудзу, сіль і добре перемішайте.
  3. Розгорніть лист лаваша і нанесіть рівномірним шаром картопляну начинку. Полийте 2 – 3 столовими ложками томатного соусу і загорніть рулетом.
  4. Прямокутну форму застеліть пергаментом, викладіть в неї рулетики та полийте рештою томатного соусу.
  5. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 17 – 18 хвилин.